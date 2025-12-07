Humanitarna akcija "Kolači iz bloka", pripremljeno oko 2.000 kolača

Ispred pravoslavnih bogomolja šesti put su se okupili s humanim ciljem. Više od dvije hiljade kolačića prodavalo se ispred dvije gradske i tri prigradske dobojske crkve. S ljubavlju su ih dan ranije pripremili i upakovali volonteri organizacije “Srbi za Srbe”.

"Pravili smo posne kolačiće učestvovali su volonteri naše organizacije ali Bogu hvala ove godine smo imali podršku građana ove godine se dosta javilo žena iz grada da učestvuje dobrovoljno u akciji pravljenja kolača", rekla je Tatjana Stajić, volonter.

Cijene nije bilo. Vjerni narod je prilazio štandovima i ostavljao doborovoljne priloge.

Posebno je to važno u vrijeme posta, kažu u arhijerejskom namjesništvu. Uz njihov blagoslov akcija je i organizovana.

"Veoma je važno da uz uzdržavanje od mrsnih jela, ružnih misli veoma je važno dobročinstvo, da donesemo radost na ovaj vidljivi način nekome ko nije u prilici da se obraduje", rekao je Mirko Nikolić, arhijerejski namjesnik dobojski.

Upravo to je i cilj akcije. Pomoći porodice od Krajine do Kosova.

Sredstva su namjenski za više porodica koje se pomažu na prostoru Krajine, prostoru RS i porodica je iz Pelagićeva, na prostoru Kosova imamo porodice nije određeno sredstva idu na sve strane", rekao je Dušan Gogić iz organizacije "Srbi za Srbe".

Božićnom akcijom "Kolači iz bloka" u dobojskom ogranku organizacije "Srbi za Srbe" završavaju godinu. Bila je među uspješnijim. Prikupili su značajna sredstva i obezbijedili krov nad glavom za jednu porodicu.