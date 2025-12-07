Logo
Large banner

Humanitarna akcija "Kolači iz bloka", pripremljeno oko 2.000 kolača

Izvor:

ATV

07.12.2025

19:30

Komentari:

0
Хуманитарна акција "Колачи из блока", припремљено око 2.000 колача
Foto: ATV

Ispred pravoslavnih bogomolja šesti put su se okupili s humanim ciljem. Više od dvije hiljade kolačića prodavalo se ispred dvije gradske i tri prigradske dobojske crkve. S ljubavlju su ih dan ranije pripremili i upakovali volonteri organizacije “Srbi za Srbe”.

"Pravili smo posne kolačiće učestvovali su volonteri naše organizacije ali Bogu hvala ove godine smo imali podršku građana ove godine se dosta javilo žena iz grada da učestvuje dobrovoljno u akciji pravljenja kolača", rekla je Tatjana Stajić, volonter.

Cijene nije bilo. Vjerni narod je prilazio štandovima i ostavljao doborovoljne priloge.

Posebno je to važno u vrijeme posta, kažu u arhijerejskom namjesništvu. Uz njihov blagoslov akcija je i organizovana.

"Veoma je važno da uz uzdržavanje od mrsnih jela, ružnih misli veoma je važno dobročinstvo, da donesemo radost na ovaj vidljivi način nekome ko nije u prilici da se obraduje", rekao je Mirko Nikolić, arhijerejski namjesnik dobojski.

Upravo to je i cilj akcije. Pomoći porodice od Krajine do Kosova.

гинеколог

Zdravlje

Australija na korak da iskorijeni rak grlića materice

Sredstva su namjenski za više porodica koje se pomažu na prostoru Krajine, prostoru RS i porodica je iz Pelagićeva, na prostoru Kosova imamo porodice nije određeno sredstva idu na sve strane", rekao je Dušan Gogić iz organizacije "Srbi za Srbe".

Božićnom akcijom "Kolači iz bloka" u dobojskom ogranku organizacije "Srbi za Srbe" završavaju godinu. Bila je među uspješnijim. Prikupili su značajna sredstva i obezbijedili krov nad glavom za jednu porodicu.

Podijeli:

Tagovi:

Srbi za Srbe

Humanitarna akcija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

Društvo

Vladika Sergije: Bogatstvo dijeliti sa onima kojima treba pomoći

6 h

0
Какво нас вријеме очекује наредних дана?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

7 h

0
Сутра исплата новембарских пензија

Društvo

Sutra isplata novembarskih penzija

11 h

0
Једноставније остваривање новчане помоћи за новорођенчад уз нови електронски сервис

Društvo

Jednostavnije ostvarivanje novčane pomoći za novorođenčad uz novi elektronski servis

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

33

Ogavan snimak: Miljana Kulić vršila veliku nuždu pored kreveta

20

28

Kraj za Nemanju Radonjića: Strašan udarac za Zvezdu

20

25

Ovo je pas koji je usmrtio bebu: Novinari snimili njegovu jezivu reakciju

20

10

Osumnjičeni za ubistvo trudnice iza rešetaka, uskoro odluka o izručenju

20

04

Policajac Dalibor Cvijanović optužen da je pretukao čovjeka u stanici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner