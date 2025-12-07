Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Republiku Srpsku narednih dana očekuje pretežno sunčano vrijeme, ali na sjeveru i istoku magla i niska oblačnost zadržaće se tokom cijelog dana i tu će biti hladnije.

Sutra ujutru će biti oblačno i maglovito u većini predjela, osim na jugu. Tokom dana doći će do postepenog razvedravanja uz sunčane periode, a najtoplije će biti na jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i istoku magla i niska oblačnost zadržaće se tokom dana uz hladnije vrijeme.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan do pet, na jugu do osam, u višim predjelima od minus jedan, a dnevna od osam do 12, na jugu do 16, a u mjestima sa maglom od četiri stepena Celzijusova.

Pretežno sunčano i toplije, pogotovo na jugu i na planinama, biće i u utorak i srijedu 9. i 10. decembra.

Oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i istoku očekuje se česta magla koja će se ponegdje zadržati tokom cijelog dana uz hladnije vrijeme.

Jutarnja temperatura od jedan do šest, u višim predjelima od minus dva, a dnevna od devet do 17, a u mjestima sa maglom od četiri stepena Celizjusovih.

Maglovito uz nisku oblačnost i hladnije vrijeme na sjeveru i istoku, pogotovo oko rijeka i po kotlinama, biće i u četvrtak 11. decembra, dok se u ostalim predjelima očekuje sunčanije i toplije vrijeme.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus jedan do četiri, na jugu do osam, a dnevna od devet do 17, a u mjestima sa maglom od stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u većini krajeva preovladava oblačno vrijeme, slaba kiša padala je na istoku, sjeveru i sjeveroistoku, dok je na jugu bilo sunčano.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Han Pijesak dva, Čemerno tri, Kalinovik, Kneževo i Sokolac četiri, Srebrenica, Sarajevo i Tuzla šest, Bijeljina, Doboj, Mrkonjić Grad i Šipovo sedam, Banjaluka, Novi Grad, Ribnik, Rudo, Jajce i Zenica osam, Prijedor, Foča, Višegrad, Gacko, Srbac, Livno i Sanski Most devet, Bileća 10, Mostar 15, a Trebinje 16 stepeni Celzijusovih.