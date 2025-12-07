Šokantni snimci iz evropske bolnice: Hodnici prepuni zaraženih na nosilima

Katalonija, autonomna oblast u Španiji, bori se sa ozbiljnim porastom broja oboljelih od gripa koji su preplavili bolnice.

Scene iz Katalonije podsećaju na prve snimke iz Kine nakon izbijanje pandemije korona virusa 2019. kada su ljudi kao pokošeni padali po ulicama, a bolnički hodnici bili pretesni da prime sve oboljele. Hodnici hitnih službi su puni pacijenata koji leže u pokretnim krevetima, nosilima, invalidskim kolicima dok se i po tri dana čeka na prijem u bolnicu.

Od početka decembra 2025. godine, region je ušao u ubrzani porast prenosa gripa, sa brojem slučajeva koji se udvostručuju nedjeljno i porastom stope incidence od 164 na 100.000.

Dominantni soj je visoko prenosivi podtip H3N2. Hospitalizacije naglo rastu, posebno među starijima od 60 godina, dok je većina infekcija prisutna kod djece i mlađih odraslih.

Maske su sada obavezne u bolnicama i domovima za stare. Vrhunac se očekuje sredinom i krajem decembra, što se poklapa sa prazničnim okupljanjima, piše Informer.

Zdravstveni zvaničnici pozivaju na hitnu vakcinaciju, posebno za ranjive grupe, uz higijenu ruku i izbjegavanje gužve.

Medicinski sindikati poput Metges de Katalonija i CATCE upozorili su u subotu da su odjeljenja za hitne slučajeve ozbiljno preopterećena epidemijom i upozorili da je ovo samo početak.