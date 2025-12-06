Logo
Opasna bakterija vreba u teretani: Oko 10 odsto oboljelih umire

06.12.2025

17:42

Опасна бактерија вреба у теретани: Око 10 одсто обољелих умире
Foto: Pixabay

Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, broj slučajeva legionarske bolesti u SAD porastao je u posljednje decenije, sa vrhuncem od 2,71 slučaja na 100.000 stanovnika 2018. godine.

Najmanje 14 slučajeva legionarske bolesti prijavljeno je u centralnoj Floridi, a Ministarstvo zdravlja te američke države saopštilo je da je epidemija potencijalno povezana sa teretanom, objavio je Ej-Bi-Si.

U pismu državnom senatoru Karlosu Giljermu Smitu nije naveden naziv teretane, ali mediji su preneli da su članovi jednog "Kranč Fitnes" centra u Okoiju, blizu Orlanda, prijavili slučajeve bolesti.

Teretana je saopštila da sarađuje sa zdravstvenim vlastima, zatvorila je dijelove objekta i testira sisteme bazena i spa centra "iz predostrožnosti".

Legionarska bolest je ozbiljan oblik upale pluća uzrokovan bakterijom Legionela, koja se širi udisanjem malih kapljica kontaminirane vode ili pare.

Viktor Orban

Svijet

Orban upozorio: Evropa sprema rat do 2030. godine

Bakterije se prirodno nalaze u slatkoj vodi, ali se najviše razvijaju u toploj vodi i sistemima zgrada poput tuševa, slavina i grijača vode. Bolest se ne prenosi sa osobe na osobu.

Većina pacijenata se oporavlja antibioticima, ali osobe sa slabim imunitetom ili sa hroničnim plućnim bolestima mogu da razviju ozbiljne komplikacije, a oko 10 odsto oboljelih umire. Prema izvještajima zdravstvenih ustanova, stopa smrtnosti je oko 25 odsto, piše Politika.

