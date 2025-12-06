Logo
Large banner

Ove namirnice usporavaju metabolizam

06.12.2025

13:58

Komentari:

0
Ове намирнице успоравају метаболизам
Foto: pexels/ Towfiqu barbhuiya

Postoji veliki broj proizvoda koji usporavaju metabolizam. Stoga, ako ne želite da usporite metabolizam, obratite pažnju na sljedeće proizvode.

Smrznuti proizvodi

Preciznije, nisko-kalorična smrznuta hrana. Vrlo često, u okviru gubitka težine, koristimo smrznute namirnice, koje imaju mali sadržaj kalorija. Ali ove namirnice usporavaju metabolizam, jer u takvim proizvodima nema potrebnih kalorija, dovoljno vlakana i zdravih supstanci.

Алергија прехлада

Društvo

Otvaranje bolovanja po novim pravilima: Evo kako će se obračunavati naknade zarade

Dijeta bez proteina

Niske proteinske dijete usporavaju metabolizam. To je zbog činjenice da naše tijelo troši dosta napora na razgradnju proteina.

Alkohol

Svi znamo da je alkohol pun praznih kalorija. Alkoholna pića sprečavaju varenje i ne dozvoljavaju telu da upija hranljive materije. Dakle, vaše tijelo prosto drži sve unutra i postajete gojazni.

Šećer

Šećer je štetan, ali u višku. Dakle, ako unesete više od 36 grama šećera dnevno, onda se može deponovati na bočnim stranama i usporiti vaš metabolizam.

Chat GPT

Nauka i tehnologija

Ovi AI modeli najviše "haluciniraju"

Hljeb

Preciznije, rafinisani skrobovi ili ugljeni hidrati koji se nalaze u bijelom hljebu i pirinču. Prema tome, bolje je obratiti pažnju na složene ugljene hidrate, prenosi Ženski magazin.

Mliječni proizvodi

Mliječni proizvodi mogu loše uticati na ljude koji pate od intolerancije na laktozu ili mliječne proteine. Ova hrana može uzrokovati lošu probavu.

Podijeli:

Tagovi:

metabolizam

Namirnice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ведрана Рудан о својој борби са болешћу: ''Овако преживљавам умирање''

Scena

Vedrana Rudan o svojoj borbi sa bolešću: ''Ovako preživljavam umiranje''

2 h

0
Очекује нас тмурна недјеља, понегдје слаба киша и снијег

Društvo

Očekuje nas tmurna nedjelja, ponegdje slaba kiša i snijeg

2 h

0
Вука тукли и гађали петардама, није причао данима

Srbija

Vuka tukli i gađali petardama, nije pričao danima

2 h

0
СДС тражи понављање избора у четири локалне заједнице

Republika Srpska

SDS traži ponavljanje izbora u četiri lokalne zajednice

2 h

7

Više iz rubrike

Да ли спавање на стомаку може да изазове главобољу?

Zdravlje

Da li spavanje na stomaku može da izazove glavobolju?

4 h

0
Ко не би требало да конзумира ђумбир

Zdravlje

Ko ne bi trebalo da konzumira đumbir

4 h

0
Умор главобоља

Zdravlje

Spavate dovoljno, a i dalje osjećate umor: Ljekari upozoravaju na moguće uzroke

6 h

0
Тетоваже утичу на имунолошки систем

Zdravlje

Tetovaže utiču na imunološki sistem

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

45

Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

15

40

Kada bi trebalo da bude otvoren prvi dio auto-puta ka Beogradu

15

35

Orban: Velika mađarska delegacija uskoro u Moskvi

15

33

Vulić: Performans SDS-a produbljuje krizu i stvara tenzije

15

30

Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner