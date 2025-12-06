06.12.2025
Postoji veliki broj proizvoda koji usporavaju metabolizam. Stoga, ako ne želite da usporite metabolizam, obratite pažnju na sljedeće proizvode.
Preciznije, nisko-kalorična smrznuta hrana. Vrlo često, u okviru gubitka težine, koristimo smrznute namirnice, koje imaju mali sadržaj kalorija. Ali ove namirnice usporavaju metabolizam, jer u takvim proizvodima nema potrebnih kalorija, dovoljno vlakana i zdravih supstanci.
Niske proteinske dijete usporavaju metabolizam. To je zbog činjenice da naše tijelo troši dosta napora na razgradnju proteina.
Svi znamo da je alkohol pun praznih kalorija. Alkoholna pića sprečavaju varenje i ne dozvoljavaju telu da upija hranljive materije. Dakle, vaše tijelo prosto drži sve unutra i postajete gojazni.
Šećer je štetan, ali u višku. Dakle, ako unesete više od 36 grama šećera dnevno, onda se može deponovati na bočnim stranama i usporiti vaš metabolizam.
Preciznije, rafinisani skrobovi ili ugljeni hidrati koji se nalaze u bijelom hljebu i pirinču. Prema tome, bolje je obratiti pažnju na složene ugljene hidrate, prenosi Ženski magazin.
Mliječni proizvodi mogu loše uticati na ljude koji pate od intolerancije na laktozu ili mliječne proteine. Ova hrana može uzrokovati lošu probavu.
