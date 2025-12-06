Spavate dovoljno, a i dalje osjećate umor: Ljekari upozoravaju na moguće uzroke

Iako se mnogi ljudi pridržavaju redovnog rasporeda spavanja i čine sve što mogu da poboljšaju kvalitet sna, jutarnji umor je i dalje veoma čest.

Stručnjaci upozoravaju da je u takvim situacijama potrebno razmotriti mogućnost nedostatka esencijalnih vitamina, koji omogućavaju ćelijama, mozgu i formiranju crvenih krvnih zrnaca da pravilno funkcionišu.

Košarka Nikola Jokić nasmijao sve do suza: "Imam još neke ogrebotine..."

"Esencijalni vitamini su oni koji su tijelu potrebni da bi normalno funkcionisalo, ali ih moramo unositi kroz hranu - što je najbolja opcija - ili kroz dijetetske suplemente", kaže dr Mari Ramas za "Parad".

Nizak nivo B12 može doprinijeti problemima sa pamćenjem, promjenama raspoloženja i mentalnoj iscrpljenosti, dodaje Ramasova.

Doktorka Tatjana Ečeveri kaže da "nedostatak vitamina B12 može izazvati umor jer ovaj vitamin igra ulogu u proizvodnji ćelijske energije".

"Bez dovoljno vitamina B12, tijelo ne može da razgradi masti, proteine ili ugljene hidrate u energiju", ističe Ečeverijeva.

Stil ''Bakin manikir'' je najveći trend ove zime: Evo o čemu se radi

Liječiti specifičan uzrok

Dr Radž Dasgupta takođe ističe njegovu ulogu u krvi.

"Vitamin B12 pomaže tijelu da stvara nova crvena krvna zrnca", objašnjava on, upozoravajući da nedostatak može dovesti do anemije i smanjene isporuke kisika tkivima.

Simptomi nedostatka vitamina B12 mogu varirati, u zavisnosti od težine, ističe Dasgupta.

Prema njegovim riječima, većina ljudi to opisuje kao težak, uporni umor koji nije srazmjeran njihovom nivou aktivnosti.

Zanimljivosti Pročitajte šta nam zvijezde poručuju danas

U težim slučajevima mogu se javiti neurološki i psihološki poremećaji.

"Ovi simptomi su često uzrokovani oštećenjem nervnog sistema, koje može postati trajno ako se ne liječi", upozorava Dasgupta.

Jednostavan laboratorijski rezultat može potvrditi nivoe B12, kao i sve abnormalnosti u broju krvnih zrnaca.

Međutim, uzrok umora nije uvijek povezan sa vitaminom B12.

"Važno je razumjeti da većina ljudi u savremenom svijetu nema manjak ovog vitamina, osim određenih grupa", naglašava psihijatar Aleks Dimitriu.

Srbija Zemljotres u Srbiji

Preporučuje se pristup "hrana prvo", dok odluku o dijetetskim suplementima treba da donese ljekar.

"Važno je identifikovati i liječiti specifičan uzrok, nego se oslanjati isključivo na dijetetske suplemente", zaključio je Dasgupta.