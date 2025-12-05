Logo
Recept za ''detoks'' iz doba Nemanjića: Ovaj drevni lijek za imunitet ima brojne zdravstvene koristi

05.12.2025

07:41

Рецепт за ''детокс'' из доба Немањића: Овај древни лијек за имунитет има бројне здравствене користи

Prirodni lijekovi iz prošlosti nude jednostavna, ali izuzetno efikasna rješenja za unapređenje zdravlja.

Jedan takav „lijek“, koji potiče iz doba Nemanjića, zasniva se na kombinaciji suvih smokava i maslinovog ulja. Ova drevna receptura nije samo jednostavna za pripremu, već nudi i širok spektar zdravstvenih koristi, uključujući jačanje imuniteta i detoksikaciju organizma

Recept za prirodni lijek-eliksir

Sastojci:

15 suvih smokava

250 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

Priprema lijeka:

Operite suve smokve pod mlazom hladne vode i ostavite ih da se osuše.

Stavite smokve u staklenu posudu, teglicu sa poklopcem.

Prelijte smokve maslinovim uljem, tako da budu potpuno prekrivene.

Zatvorite posudu i ostavite je na tamnom, suvom mjestu. Idealno bi bilo da eliksir odstoji najmanje 40 dana.

Nakon 40 dana, eliksir je spreman za upotrebu. Uzmite po jednu smokvu dnevno i pijte malo maslinovog ulja iz iste posude.

Zdravstvene koristi

Jačanje imuniteta: Smokve su bogate vitaminom C i antioksidansima, koji igraju ključnu ulogu u jačanju imunog sistema i zaštiti organizma od infekcija i bolesti.

Detoksikacija organizma: Maslinovo ulje je poznato po svojim detoksikacionim svojstvima. Ono pomaže u eliminaciji toksina iz tijela i podržava rad jetre, ključnog organa za detoksikaciju.

Poboljšanje probave: Smokve su odličan izvor vlakana, koja pomažu u regulaciji probave i sprečavaju zatvor.

Energija i vitalnost: Kombinacija smokava i maslinovog ulja pruža dugotrajnu energiju i poboljšava opšte stanje organizma.

Antiinflamatorna svojstva: Maslinovo ulje sadrži oleokantal, prirodni spoj koji ima antiinflamatorna svojstva i može pomoći u smanjenju upalnih procesa u tijelu.

Istorijski zapisi

Ovaj prirodni eliksir nije samo priznat u istorijskim zapisima, već je i savremeni izbor za one koji teže holističkom pristupu zdravlju, prenosi Dnevnik.rs.

Redovnim korišćenjem, nakon 40 dana, primijetićete kako se vaše opšte zdravlje poboljšava, energija raste, a tijelo osjeća svježinu i vitalnost.

Dakle, uzmite u obzir ovaj drevni lijek kao dio svoje svakodnevne rutine i otkrijte prednosti koje nudi ovaj jednostavan, ali moćan prirodni recept.

Tagovi:

imunitet

napitak

