Recept za ukusan kolač sa višnjama, da cijela kuća zamiriše

Ovaj kolač je jednostavan, zdrav i savršen za one dane kada želite da uživate u nečemu slatkom, ali bez korišćenja masnoća.

Njegovo bogato, sočno testo, koje je u savršenoj harmoniji sa kiselkastim višnjama i hrskavim pšeničnim klicama, pruža pravo zadovoljstvo.

Idealno je za post, ali i za svakodnevnu užinu. Iako se pravi sa jednostavnim sastojcima, rezultat je prava poslastica.

Sastojci:

400 ml vode

10 kašika kokosovog šećera (ili običnog, po želji)

18 kašika integralnog brašna (ako želite zdraviju verziju)

1 kesica praška za pecivo

100 g pšeničnih klica

4 kašike džema od šljive (ili neki drugi po vašem izboru)

300 g smrznutih višanja (ili drugog voća, kao što su maline ili borovnice)

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Prije nego što počnete, zagrejte rernu na 200 stepeni i pripremite pleh obložen papirom za pečenje, a ako želite, pleh možete i malo premazati sa malo kokosovog ulja.

Zanimljivosti Staro srpsko ime za djevojčice ponovo se vraća u modu

U veću posudu sipajte vodu, pa dodajte šećer i miješajte dok se ne rastvori. Zatim dodajte integralno brašno, prašak za pecivo i pšenične klice. Dobro sjedinite sve sastojke, tako da dobijete glatku, nešto gušću smjesu.

Sada je vreme da dodate džem po izboru džem od šljive daje odličan, pomalo pikantan ukus koji se savršeno slaže sa višnjama. Zatim pažljivo umiješajte višnje, pazeći da ne slomite plodove, kako bi kolač imao sočne komade voća.

Sipajte smjesu u pripremljeni pleh i rasporedite je ravnomerno. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni oko 40-45 minuta, ili dok kolač ne postane zlatno smeđi, a čvrst na dodir.

Nakon što se kolač ispeče, izvadite ga iz rerne i ostavite da se malo ohladi. Prije nego što ga isečete, pospite šećerom u prahu za ljepši završni izgled.

Ovaj kolač je ukusan i zdrav, a promenom sastojaka kao što su integralno brašno, kokosov šećer i džem od šljive, može postati još bogatiji u ukusu. Nije potrebno ulje, a tekstura je savršeno vlažna zahvaljujući višnjama i pšeničnim klicama koje dodaju prijatan šmek.

(informer)