Logo
Large banner

Postignut dogovor: Evropa zabranjuje uvoz ruskog gasa

Izvor:

RT Balkan

03.12.2025

13:30

Komentari:

0
Постигнут договор: Европа забрањује увоз руског гаса

Evropski savjet saopštio je danas da je postignut dogovor sa Evropskim parlamentom o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine, kao dio nastojanja da se okonča energetska zavisnost od Rusije.

Sporazum predviđa pravno obaveznu zabranu uvoza tečnog prirodnog gasa i gasa iz cjevovoda iz Rusije, sa potpunom zabranom krajem 2026. godine, odnosno u jesen 2027. godine.

Kako se navodi, uvoz ruskog gasa iz cjevovoda i tečnog prirodnog gasa će biti zabranjen šest nedjelja nakon stupanja na snagu uredbe, uz očuvanje prelaznog perioda za postojeće ugovore. Za kratkoročne ugovore o snabdijevanju zaključene prije 17. juna 2025. godine, zabrana uvoza ruskog gasa primenjivaće se od 25. aprila 2026. godine za tečni prirodni gas (LNG) i od 17. juna 2026. godine za gasovodni gas.

Za dugoročne ugovore o uvozu tečnog prirodnog gasa (TPG), zabrana će se primjenjivati od 1. januara 2027. godine, u skladu sa 19. paketom sankcija.

Što se tiče dugoročnih ugovora za uvoz gasa putem cjevovoda, zabrana će stupiti na snagu 30. septembra 2027. godine, pod uslovom da se ispune ciljevi punjenja skladišta predviđeni uredbom o skladištenju gasa, a najkasnije 1. novembra 2027. godine.

Izmjene postojećih ugovora biće dozvoljene samo u usko definisane operativne svrhe i ne mogu dovesti do povećanja obima.

Rojters navodi da je udio ruskog gasa u uvozu EU iznosio 12 odsto u oktobru, znatno manje u odnosu na oko 45 odsto prije početka sukoba u Ukrajini 2022. godine. Mađarska, Francuska i Belgija ostaju među državama članicama koje i dalje uvoze ruski gas.

Nacionalni planovi diverzifikacije

Nakon tri godine razmišljanja, preklinjanja i popuštanja, EU je odlučila da istraje u svojoj namjeri da protera ruske energente iz Evrope, ali je i dalje pitanje da li će im to uspjeti.

Predložena uredba zahtijeva od svih država članica da dostave "nacionalne planove diverzifikacije" u kojima će biti navedene mjere i potencijalni izazovi.

Istovremeno, sporazum jača nadzor EK tako što zahtjeva od država članica da obaveste Komisiju u roku od mjesec dana od stupanja na snagu uredbe da li imaju ugovore o snabdijevanju ruskim gasom ili nacionalne zakonske zabrane.

Isti zahtjev za podnošenje nacionalnog plana diverzifikacije važiće za one države članice koje i dalje uvoze rusku naftu, poput Mađarske, sa ciljem prekida tog uvoza. Uredbu će pratiti izjava Komisije o namjeri da se podnese zakonski prijedlog o postepenom ukidanju uvoza ruske nafte u EU najkasnije do kraja 2027. godine.

Lideri EU su se, u Versajskoj deklaraciji iz marta 2022. godine, dogovorili da što prije postepeno ukinu zavisnost od ruskih fosilnih goriva.

U obrazloženju se navodi da je, shodno tome, uvoz gasa i nafte iz Rusije u EU značajno opao posljednjih godina. Međutim, dok je uvoz nafte pao ispod 3 odsto u 2025. godini zahvaljujući trenutnom režimu sankcija, ruski gas i dalje čini procenjenih 13 odsto uvoza EU ​​u 2025. godini, u vrijednosti većoj od 15 milijardi evra godišnje. Zbog toga je EU i dalje smatra da je izložena značajnim rizicima u pogledu njene trgovine i energetske bezbjednosti.

U Uredbi, koja predstavlja centralni element plana Evropske unije "RipauerEU" za okončanje zavisnosti od ruske energije, u jednom segmentu se ipak ogleda slabost, ali i licemerje EU, kada su u pitanju sve njihove prijetnje. Dok postavljaju uslove i traže da im članice EU pišu referate kako će se osloboditi ruskog gasa - oni kroz posebnu odredbu ostavljaju otvorena vrata da ih Rusija ipak izbavi, ako to bude potrebno. Odnosno, da u slučaju potrebe mogu da suspenduju tu zabranu i da ipak uvoze gas.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Gasovod

Evropska unija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Главни украјински преговарач Умеров има четири виле у Мајамију?"

Svijet

"Glavni ukrajinski pregovarač Umerov ima četiri vile u Majamiju?"

6 h

1
Рубио: Сукоб у Украјини није наш рат

Svijet

Rubio: Sukob u Ukrajini nije naš rat

9 h

0
Русија: Француска упорно тражи начине да директно учествује у сукобу у Украјини

Svijet

Rusija: Francuska uporno traži načine da direktno učestvuje u sukobu u Ukrajini

1 d

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Više nismo finansijski uključeni u ukrajinski sukob

22 h

0

Više iz rubrike

Пореска управа: У каси јавних прихода Српске скоро четири милијарде КМ

Ekonomija

Poreska uprava: U kasi javnih prihoda Srpske skoro četiri milijarde KM

3 h

0
Ујединиле се двије највеће италијанске модне куће

Ekonomija

Ujedinile se dvije najveće italijanske modne kuće

6 h

0
Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

Ekonomija

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

18 h

3
Спомиње се цифра од 1.600 КМ: Настављени преговори о минималцу

Ekonomija

Spominje se cifra od 1.600 KM: Nastavljeni pregovori o minimalcu

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

16

50

Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

16

45

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

16

44

Ovaj mali predmet privlači novac - nabavite ga odmah

16

40

''Đoković nikada neće oboriti moj rekord od 64 Gren slema''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner