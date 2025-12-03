Poreska uprava: U kasi javnih prihoda Srpske skoro četiri milijarde KM

Poreska uprava Republike Srpske je u periodu januar - novembar ove godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila 3,981 milijardi maraka, što je za 324,2 miliona KM ili devet odsto više u odnosu na isti period prethodne godine, čime je nastavljen višegodišnji stabilan trend u naplati javnih prihoda.

- Da je to tako pokazuje i povećanje naplate u sve tri grupe javnih prihoda, gdje doprinosi bilježe povećanje naplate za 10 procenata, naplata ostalih javnih prihoda veća je za 11 procenata, dok su prihodi od direktnih poreza veći za četiri procenta - navodi se u saopštenju iz Poreske uprave Republike Srpske.

Najviše javnih prihoda prikupljeno je po osnovu doprinosa socijalnog osiguranja, koji su za 11 mjeseci ove godine prikupljeni u iznosu od 2,510 milijardi maraka ili 230,7 miliona KM više. Po osnovu doprinosa za Fond PIO, Fond zdravstvenog osiguranja i Zavod za zapošljavanje u prvih 11 mjeseci prikupljeno je po 10 procenata više prihoda, dok je za Fond dječje zaštite prikupljeno devet procenata više.

- Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od 895,1 miliona KM, što je za 38,5 miliona maraka više nego u prvih 11 mjeseci prošle godine. Rast naplate nastavljen je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 434,7 miliona KM ili 61,2 miliona KM više, dok je istovremeno naplata poreza na dobit manja za oko 28 miliona KM. Manja naplata ovog prihoda je zbog toga što su neki veći poreski obveznici u poreskim prijavama za 2024. iskazali manju dobit nego u 2023., pa su samim tim platili i manji iznos ovog poreza. Kada je u pitanju porez na nepokretnosti, i on bilježi povećanje, te je naplaćeno 38,3 miliona KM, što je za 12 procenata više - dodaje se u saopštenju.

Kod ostalih javnih prihoda, za 11 mjeseci ove godine naplaćeno je 575,7 miliona KM, što je za oko 55 miliona KM više. Po osnovu taksi i naknada prikupljeno je 290,6 miliona KM ili 11 odsto više, dok je naplata prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću veća za 11 odsto, a kazni za 14 odsto.

- Što se tiče samo novembra ove godine, naplata je iznosila 343,1 miliona maraka, što je za 38,1 miliona KM ili 13 odsto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine - zaključuje se u saopštenju Poreske uprave Republike Srpske.