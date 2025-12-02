Logo
Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

Izvor:

ATV

02.12.2025

22:54

Komentari:

0

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je u ATV-ovoj emisiji "U prvom planu" da se može očekivati povećanje cijene električne energije u narednoj godini.

"Kao što je već najavio direktor matičnog preduzeća Luka Petrović u nekim prethodnim javnim izjavama i svi smo govorili o tome da su povećani troškovi proizvodnje električne energije i distribucije električne energije", rekao je Đokić.

On je istakao da sam proces snabdjevanja ima jako vidljive troškove koji svake godine iz mjeseca u mjesec rastu.

"Logično je očekivati da će u narednoj godini treba da dođe do povećanja cijena. Na kom će to nivou biti, to u ovom trenutku nije moguće govoriti", rekao je Ćokić.

62432a6c4efe2 bhrt

Društvo

RTV taksa će se i u narednih godinu dana plaćati preko računa za struju

On je istakao da će, uprkos tome, cijene u Republici Srpskoj ostati najniže u regionu.

"Politika Republike Srpske je bila svih ovih godina, ja sam o tome marljivo brinuo, i bile su zaista niske cijene i ostaće u odnosu na naše okruženje", rekao je Đokić.

Kakvo je stanje u termoelektranama?

Đokić je istakao da treba imati u vidu da su naše termolektrane Ugljevik i Gacko dosta stari objekti.

"Gacko je ušao u 43 godinu rada, Ugljevik je u 41. godini svoga rada što govori o tome da starost takvih objekata bitno utiče na njihovo pogonsko stanje i na različite potrebe servisiranja, odnosno održavanja kako bi ta proizvodnja u okviru i rudnika i termoelektrana bila održiva i efikasna i izvršavala onu osnovnu funkciju koju naš sistem očekuje, a to je da budu operativne, da održavaju svoju pogonsku spremnost, proizvode električnu energiju za naše stanovništvo. Kada su povoljne hidrološke godine kao što znaju biti, mi onda uz stabilan rad termoelektrana i kvalitetnu proizvodnu u hidroelektranama ostvarimo i određene viškove koje možemo da plasiramo na druga tržišta i to su ti povoljni periodi koji se direktno održavaju na finansijski rezultat svakog preduzeća", rekao je Đokić.

Đokić je istakao da je Vlada Srpske preuzela u potpunosti spremnost da izmiri obavezu prema slovenačkoj strani ako RiTE "Ugljevik" ne bude mogao

"Time mi pokazujemo svoj krajnje odgovoran odnos prema proizvođačima i prema RiTE Ugljevik. Pružamo im maksimalnu podršku i dajemo osjećaj sigurnosti da ovu obavezu neće izvršavati sami iako je ona nastala kao obaveza", rekao je Đokić.

Tag:

Petar Đokić

