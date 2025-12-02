Spominje se cifra od 1.600 KM: Nastavljeni pregovori o minimalcu

Do kraja mjeseca decembra Vlada FBiH trebala bi donijeti novu odluku o minimalnoj plati za 2026. godinu.

Prošle godine ta odluka je donesena 30. decembra, kada je minimalna plata sa 619 KM podignuta na 1.000 KM.

Borba oko minimalca u FBiH ponovo je u fokusu, a od naredne sedmice počinju sastanci na kojima će socijalni partneri u FBiH dogovarati iznos minimalne plate u ovom entitetu.

Juče je održana i sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta FBiH na kojoj je formirana i komisija, koja bi trebala do 15. decembra usaglasiti visinu minimalne plate, koja će se primjenjivati od 1. januara tekuće godine.

“Dogovoreno je da se dostave imena po dva predstavnika socijalnih partnera koji će imati obavezu da početkom naredne sedmice održe sastanke na kojima će prezentovati vlastite prijedloge i pokušati usaglasiti prijedlog koji bi išao na ESV. Nadam se da ćemo u sedmici od 15. do 20.12. imati konačan prijedlog i da ćemo na ESV usvojiti eventualne promjene minimalne plate” kazao je Safudin Čengić", predsjednik ESS FBiH.

Sindikati su stava da dosadašnja minimalna primanja ne mogu pokriti osnovne životne troškove, te su usaglašeni oko rangiranja minimalca shodno stručnoj spremi.

"Stav sindikata je jasan, plata mora porasti. Prošli put smo imali određene probleme, kada su osobe sa osnovnom školom stigle osobe sa srednjom stručnom spremom. Ovdje će morati biti razlika između osnovne, srednje, visoke škole. Ako se desi da minimalna plata bude 1.200 KM, naravno, osoba sa SSS treba da ima 1.400, sa višom 1.500 i sa VSS 1.600 KM minimalnu platu” kazao je nakon sastanka ESS FBIH Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.

Poslodavci upozoravaju da bi naglo povećanje plata bez pratećih fiskalnih mjera i rasterećenja poreza i doprinosa moglo dodatno opteretiti privredu, te upozoravaju da bi poskupljenje radne snage moglo dovesti do smanjenja broja zaposlenih.

“Minimalna plata od 1.200 KM načelno da, ali uz smanjenje poreza i doprinosa, ali na način kako je vlast obećala početkom ove godine. Diferencirana minimalna plata, nikako, ni za živu glavu, naročito u ovom sistemu diploma i uređenosti u FBiH. To bi toliko zakomplikovalo stvari, da ne znam kako bi se kontrole vršite. Taj propis je i pravno teško tumačiti. Mogla bi se napraviti diferenciranost na osnovu složenosti radnog mjesta, ali nikako diplome ”, mišljenja je Mladen Perić, predsjednik UO Saveza udruženja poslodavaca ZDK.

Bilo kako bilo, bolji položaj radnika i stabilnost privrede trebali bi biti u interesu sva tri partnera, koji su uključeni u pregovore. Komisija, koju čini po dva člana iz Saveza samostalnog sindikata BiH, Udruženja poslodavaca FBiH i Vlade FBiH, do 15. decembra bi trebala izaći sa konkretnim prijedlozima o visini minimalne plate.