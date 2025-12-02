Logo
CB BiH podsjeća: Manje od mjesec dana za zamjenu ovih novčanica

Stevan Lulić

02.12.2025

15:33

Manje od mjesec dana ostalo je da se stare novčanice konvertibilne marke zamijene, podsjetili su iz Centralne banke BiH.

Kako su naveli, 31. decembar je rok za zamjenu novčanica konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100 KM, puštenih u opticaj između 1998. i 2009. godine u komercijalnim bankama.

Podsjećamo, ove novčanice prestale su biti zakonsko sredstvo plaćanja 31. decembra 2024. godine.

Zamjenu je moguće obaviti u svim komercijalnim bankama u BiH, koje raspolažu širokom mrežom poslovnica širom BiH.

Poslije 31. decembra 2025. godine zamjenu pomenutih novčanica preuzeće Centralna banka BiH na lokacijama u Sarajevu (Maršala Tita 25) i Banjaluci (Vidovdanska 19). Procedura će biti dostupna od 1. januara 2026. do 31. decembra 2035. godine. Do kraja 2025. godine CB BiH će objaviti detaljan akt kojim će biti regulisan postupak zamjene novčanica u centralnim lokacijama.

Svi podaci o povučenim novčanicama, uključujući uputstva za zamjenu, dostupni su na zvaničnoj stranici Centralne banke BiH.

