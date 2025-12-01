Slatka čokolada postala gorak luksuz: Poskupjela za više od 30 odsto

Praznici pred vratima, čokolada nikad skuplja. Crna, bijela, mliječna, sa dodatkom ili bez, omiljena poslastica i starijih i mlađih prijeti da bi do kraja godine mogla da košta još više.

U međuvremenu, kakao je sve jeftiniji, što ne mijenja cijenu.

Veljko Mijušković, profesor Ekonomskog fakulteta, rekao je za RTS da pad cijene kakaoa ne znači nužno i pad cijene finalnog proizvoda, jer je lanac snabdijevanja složen.

Cijene čokolade u oktobru su zabilježile snažan skok od 21,8 odsto na godišnjem nivou, pokazuju najnoviji podaci nacionalne statistike u Njemačkoj, što će posebno pogoditi potrošače uoči praznične sezone.

Najveći porast u cijeni bilježi Poljska – čak 39 odsto, zatim Estonija 38, Švedska i Finska sa gotovo 30 odsto.

Ni Srbija ne kaska, za godinu dana čokolada je poskupjela 32,8 odsto.

U međuvremenu, kakao je sve jeftiniji, pa je njime trgovano za oko 4.900 dolara po toni, što je najniži nivo od januara 2024. godine.

Zbog čega je čokolada sve skuplja, da li bi pad cijena kakaoa mogao da utiče i na cijene čokolade, ali možda i drugih namirnica?

"Proizvodnja je sada povoljnija nego u prethodnom periodu – Gana i Obala Slonovače imaju bolji rod zahvaljujući vremenskim uslovima, što je oborilo cenu kakaoa. Ali to je samo početni segment lanca snabdevanja", naveo je profesor Mijušković.

Proizvođači su, kaže, još na tržištu sa zalihama koje su nabavili po ranijim, znatno višim cijenama, a uz to su i mlijeko u prahu, šećer, energenti, transport, logistika i radna snaga poskupjeli u međuvremenu.

U strukturi cijene čokolade, kako je rekao profesor Mijušković, kakao čini manji dio, pa ni jeftiniji kakao ne znači da će čokolada brzo pojeftiniti.

"Moguće je da će cene u narednom periodu blago da se stabilizuju, možda i malo da padnu, ali ne drastično, i ne na nivo pre pandemije", ukazao je Mijušković.

Šta je sve uticalo na cijenu čokolade

Prema riječima Mijuškovića, pored globalne ponude i tražnje, na cijenu utiču i regulative.

Evropska unija odložila je primenu strožih pravila za uvoz kakaoa, kafe, soje, govedine, što je olakšalo izvoz afričkim proizvođačima.

S druge strane, maloprodajne marže, troškovi transporta i logistike i dalje su visoki.

Tržišta poput Francuske i Njemačke imaju jake diskontere, što stabilizuje cijene, dok su skandinavske zemlje manja i tržišta, koja lakše prihvataju više cijene, posebno za proizvode sa ekološkim sertifikatima.

Američki predsjednik Donald Tramp je izuzeo kakao, kafu, tropsko voće i još neke proizvode od recipročnih tarifa.

"To je olakšalo trgovinu, ali ne može odmah da se odrazi na maloprodajne cene. Proizvođači još koriste stare, skuplje zalihe, a troškovi energenata, logistike i rada i dalje su visoki", kaže Mijušković.

Da li će cijene pasti

Profesor Mijušković kaže da za sada trend ide ka smirivanju, odnosno stabilizaciji tržišta uz blagu mogućnost oscilacija tokom naredne godine.

"Očekujemo stabilizaciju tokom 2026. godine, ali uz izvesnu volatilnost. Političke odluke, moguće nove tarife ili globalna ekonomska kriza mogu ponovo da poremete tržište“, upozorava Mijušković.

Čak i kada se situacija normalizuje, kaže profesor Mijušković, nećemo se vratiti na cijene iz perioda prije pandemije.

Prema njegovim riječima, cijena keksa je od 2020. porasla oko 70 odsto, čokolade 40 odsto, a ostalih slatkiša oko 30 odsto.

"Ne mislim da će ljudi morati dugoročno da se odriču slatkiša. Pre će doći do optimizacije – manje količine, izbor povoljnijih proizvođača ili orijentacija na drugačije proizvode", zaključio je profesor Mijušković.