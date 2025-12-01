Počelo suđenje Brajanu Volšu: ''Pronašao sam Anu mrtvu u krevetu''

Advokat odbrane Lerij Tipton izjavio je da je Brajan Volš svoju suprugu zatekao bez svijesti u njihovom krevetu.

Tipton je u uvodnoj izjavi pred porotom napomenuo da je njegov klijent lagao istražiocima u danima nakon nestanka svoje supruge.

On je naveo pretrage koje je Volš radio na Guglu počevši od 1. januara, objašnjavajući da je Volš te pretrage vršio "dok se nosio sa činjenicom da je Ana Volš mrtva".

Tipton kaže da je neposredno prije nego što je pronašao svoju suprugu mrtvu, Volš sišao iz spavaće sobe da očisti kuhinju i provjerio svoje imejlove.

Zatim se vratio u spavaću sobu "sa namjerom da ništa drugo ne učini osim da legne u krevet pored Ane Volš, žene koju je volio".

Kada je to učinio, Ana Volš je bila bez svijesti toliko da je njeno tijelo skliznulo sa kreveta. Njena smrt u krevetu bila je neobjašnjiva, rekao je Tipton.