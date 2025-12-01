Kineski svemirski brod vraća se na Zemlju bez posade

Prva kineska svemirska letjelica za prevoz posade, koja je usred misije proglašena neodgovarajućom za let, biće vraćena na Zemlju da bi stručnjaci procijenili štetu koju je pretrpjela, rekao je portparol kineske agencije za svemirske letove Đi Ćiming.

On je naveo da će se "Šendžou-20" vratiti bez posade na Zemlju i da će tokom leta sakupiti autentične eksperimentalne podatke, prenijela je kineska državna televizija.

"Šendžou-20" trebao je 5. novembra da vrati posadu u Kinu nakon završetka njenog šestomjesečnog boravka na kineskoj svemirskoj stanici "Tjangong".

Međutim, posada je otkrila pukotinu na prozoru povratne kapsule neposredno prije polijetanja, zbog čega je misija povratka odgođena.

Đi u današnjem obraćanju nije komentarisao pukotinu.

Posada se vratila na Zemlju drugim svemirskim brodom devet dana kasnije, privremeno ostavljajući "Tjangong" i njegov preostali trio astronauta bez letjelice sposobne za let.

Kineski svemirsko-industrijski kompleks radio je prekovremeno da bi obavio hitno lansiranje 25. novembra, kako bi astronauti na stanci imali na raspolaganju novu kapsulu.