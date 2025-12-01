Microsoft objavio važno upozorenje za korisnike, evo šta se dešava

Izvor:
Microsoft je saopštio da ažuriranja Windowsa 11 objavljena od avgusta 2025. mogu da izazovu neobičan problem.
Naime, na ekranu za zaključavanje nestaje ikonica za unos lozinke. Iako se ne vidi, polje za lozinku i dalje postoji i potpuno je funkcionalno - samo je prikaz zabagovao. Ako kursorom pređete preko mjesta gdje bi ikonica trebalo da bude, pojaviće se "nevidljivo dugme" i možete normalno da upišete lozinku.
Greška pogađa uređaje koji imaju instalirane verzije Windows-a 11 24H2 i 25H2, počev od "preview" ažuriranja označenog kao KB5064081 pa nadalje. U pitanju je čisto vizuelni bag u korisničkom interfejsu, a ne problem sa nalogom ili pristupom sistemu.
Korisnicima se savjetuje da koriste druge načine prijavljivanja, poput PIN-a ili biometrije, dok Microsoft ne objavi ispravku. Za sada nije poznato kada će trajno rješenje stići, pa je preporuka da pratite zvanična Windows ažuriranja i instalirate ih čim budu dostupna, piše Informer.
