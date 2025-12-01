Microsoft objavio važno upozorenje za korisnike, evo šta se dešava

Naime, na ekranu za zaključavanje nestaje ikonica za unos lozinke. Iako se ne vidi, polje za lozinku i dalje postoji i potpuno je funkcionalno - samo je prikaz zabagovao. Ako kursorom pređete preko mjesta gdje bi ikonica trebalo da bude, pojaviće se "nevidljivo dugme" i možete normalno da upišete lozinku.

Greška pogađa uređaje koji imaju instalirane verzije Windows-a 11 24H2 i 25H2, počev od "preview" ažuriranja označenog kao KB5064081 pa nadalje. U pitanju je čisto vizuelni bag u korisničkom interfejsu, a ne problem sa nalogom ili pristupom sistemu.

Korisnicima se savjetuje da koriste druge načine prijavljivanja, poput PIN-a ili biometrije, dok Microsoft ne objavi ispravku. Za sada nije poznato kada će trajno rješenje stići, pa je preporuka da pratite zvanična Windows ažuriranja i instalirate ih čim budu dostupna, piše Informer.