Šta vam najviše troši bateriju na telefonu

Između rastuće potražnje za aplikacijama koje pokreće vještačka inteligencija, uvijek uključenih ekrana i čipova gladnih energije, čak i najefikasnijim telefonima baterija istekne prije kraja dana.

Proizvođači rade na tome da optimizuju potrošnju energije - vidimo rano usvajanje silicijum-karbonskih baterija, pametnijeg softvera za upravljanje napajanjem i bržih sistema punjenja zahvaljujući kojima vaš telefon može duže da se koristi "u cugu".

Ipak, ako ne obraćate pažnju na to kako ga zapravo koristite, sve ove inovacije vas neće spasiti od popodnevne panike zbog prazne baterije.

Dakle, kako danas zaista izvući maksimum iz baterije svog telefona, bez obzira da li koristite vrhunski Galaxy ili Redmi srednje klase? Ispostavilo se da nekoliko podešavanja može mnogo da znači.

Aplikacije u pozadini i neovlašćena sinhronizacija

Najgori neprijatelji vašeg telefona često su aplikacije koje ni ne vidite. Društvene mreže, fitnes trekeri, pa čak i tastatura mogu tiho da prazne bateriju u pozadini. Zaronite u statistiku potrošnje baterije (nalazi se u Podešavanja > Baterija) i identifikujte šta najviše troši energiju. Onemogućite pozadinsku aktivnost za sve što nije neophodno.

Takođe, pažljivo pogledajte usluge automatske sinhronizacije kao što su Gmail, aplikacije za kalendar i skladištenje u klaudu. Ako vaš telefon vibrira svakih pet minuta zbog novog ažuriranja, velike su šanse da takođe troši energiju u pozadini. Smanjite učestalost sinhronizacije ili je potpuno isključite za manje bitne aplikacije.

Preuzmite kontrolu nad ekranom

Ekran vašeg telefona je vrlo često najveći potrošač baterije. Za uređaje sa AMOLED panelima, korišćenje ekrana može činiti više od 50% ukupne potrošnje baterije. Koristite adaptivno osvjetljenje, a ne ručno, kako bi sistem mogao da optimizuje na osnovu uslova osvjetljenja u realnom vremenu.

I dok 120Hz stope osvežavanja izgledaju sjajno, zaključavanje na 60Hz kada ne igrate igrice ili ne skrolujete kroz sadržaj sa visokim brojem frejmova može produžiti trajanje baterije za čak nekoliko sati.

Takođe, tamni režim je više od estetike. Na OLED ekranima, on štedi energiju isključivanjem pojedinačnih piksela. Korišćenje prave crne pozadine i omogućavanje tamnih tema na cijelom sistemu može da izvuče tu dodatnu efikasnost, prenosi sajt Gizmochina.

Usvojite pametnije navike punjenja

Većina pametnih telefona sada ima neku vrstu zaštite zdravlja baterije, bilo da je to "Optimizovano punjenje" na iPhone uređajima ili "Zaštita baterije" na Androidima. Ovi sistemi odlažu punjenje iznad 80–85% dok vam zaista ne zatreba puna baterija, što pomaže u očuvanju njenog dugoročnog zdravlja. Uverite se da je ta opcija uključena.

Ako vaš telefon to podržava, bežično punjenje ili deljenje energije je praktično, ali nešto manje efikasno. Držite se punjenja putem kabla kada ste kod kuće ili za radnim stolom. Osim ako niste u žurbi, izbjegavajte stalno brzo punjenje. Odlično je za hitne slučajeve, ali sporije punjenje generiše manje toplote i uzrokuje manje habanja tokom vremena., piše B92.