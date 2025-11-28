U pitanju je ples: Dešifrovani zagonetni signali iz svemira

Zagonetni radio signali koji putuju svemirom i u pravilnim intervalima stižu do Zemlje godinama su zbunjivali astronome diljem svijeta.

Redovni pulsevi svakih 125 minuta zvučali su toliko neuobičajeno da su mnogi pomislili kako bi se iza njih mogla kriti – vanzemaljska inteligencija.

Ali najnovije otkriće otkriva nešto još nevjerovatnije: u igri je rijedak, spektakularan kosmički “ples” dvije zvijezde koji do sada nije primijećen ovako jasno.

Tajanstveni pulsevi iz svemira: šta je zapravo dolazilo do Zemlje?

Zemlja je godinama primala radio pulseve svakih 125 minuta, odnosno otprilike svaka dva sata. Iako je prva pomisao mnogih bila da se možda radi o pokušaju komunikacije neke vanzemaljske civilizacije, naučnici su ubrzo utvrdili da poruka iz svemira ima sasvim drugačije, ali jednako fascinantno porijeklo.

Iza signala stoji neuobičajeni par zvijezda udaljen približno 1.645 svjetlosnih godina.

Riječ je o bijelom patuljku i crvenom patuljku koji orbitiraju toliko blizu jedna drugoj da se njihova magnetna polja isprepliću, stvarajući snažne radio talase koji dopiru sve do naše planete.

Ovaj sistem nosi naziv ILTJ1101, a astrofizičari ga već duže vrijeme posmatraju jer može otkriti važne informacije o ponašanju zvijezda i njihovim magnetnim fenomenima.

Kako je otkriven izvor misterioznih signala?

Otkriće se dogodilo zahvaljujući timu astronoma koji je predvodila dr Iris de Rajter sa Univerziteta u Sidneju.

Dr de Rajter je 2024. godine, analizirajući arhivske podatke iz Holandije, uočila jedan neuobičajen signal koji je na Zemlju stigao još 2015. godine.

Podaci su poticali iz LOFAR-a — najvećeg radio teleskopa koji djeluje na najniže opažljivim frekvencijama sa Zemlje.

Nakon detaljnije analize istog dijela neba, otkrila je još šest dodatnih radio impulsa, svaki u trajanju od nekoliko sekundi do jednog minuta. Svi su se pojavljivali u izuzetno pravilnim vremenskim razmacima, što je odmah sugerisalo da se radi o vrlo rijetkom obrascu u svemiru.

Crveni patuljak otkrio svog nevidljivog partnera

U početku je bio vidljiv samo crveni patuljak, ali tada je uočeno da se on pomjera naprijed–nazad izuzetnom brzinom — i to u istom dvočasovnom ritmu kojim su pristizali radio signali.

Taj pokret je bio ključan. Odavao je prisustvo drugog tijela, koje nije bilo vidljivo na početku analize. Na temelju orbite i dinamike kretanja ustanovljeno je da se radi o bijelom patuljku, zvijezdi koja je toliko gusta i kompaktna da značajno utiče na magnetnu interakciju dvojca.

Ta interakcija stvara radio impulse koji prolaze kroz svemir i stižu sve do Zemlje — uz nevjerovatnu pravilnost koja je u početku izgledala gotovo “programirano”, prenosi "Klik.hr".

Zašto je ovo otkriće toliko važno?

Ovakva vrsta sporih i pravilnih radio pulseva izuzetno je rijetka. Sistem ILTJ1101 sada služi kao jedinstvena laboratorija za proučavanje: magnetnih polja zvijezda, interakcije u binarnim sistemima, evolucije crvenih i bijelih patuljaka, uvjeta u kojima nastaju snažni radio signali.

I iako ne potiču od vanzemaljaca, naučnici smatraju da bi ovakvi sistemi mogli u budućnosti pomoći u razumijevanju kako bi izgledala komunikacija naprednih civilizacija — ako ih ikada otkrijemo.