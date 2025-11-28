Izložba na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 1. decembra 2025. godine organizuje izložbu pod nazivom „Tragovi rimskog vremena – arheološko nasljeđe banjalučke regije“, koja će posjetiocima predstaviti bogatstvo materijalnih ostataka iz perioda antike, otkrivenih na prostoru šire banjalučke oblasti.

Izložbu su priredili autori Jovana Bojanić, Danijel Bjelić i Sergej Vukčević, uz stručnu podršku mentora prof. dr Željke Šajin i prof. dr Ivane Pandžić, nastavnika Odsjeka za istoriju. Radovi su rezultat istraživanja studenata i nastavnika koji su se bavili analizom arheoloških lokaliteta, pokretnih nalaza i rimskih natpisa pronađenih u regionu.

Svečano otvaranje zakazano je za 11 časova, u izložbenom prostoru Filozofskog fakulteta na trećem spratu (kabineti za istoriju). Posjetioci će imati priliku da pogledaju replike rimskih spomenika, fotografije i edukativne postavke koje oslikavaju način života, kulturne uticaje i administrativnu organizaciju rimskog perioda.

U okviru programa, u 11.20 časova, biće održana i premijera dokumentarnog filma „Kastel: Od antike do današnjice“ u učionici 304. Film predstavlja razvoj tvrđave Kastel kroz vijekove, sa posebnim osvrtom na njene najranije, antičke slojeve.

Događaj je organizovan uz podršku Instituta za savremenu humanistiku, Odsjeka za istoriju i drugih partnerskih institucija. Izložba ima za cilj da poveća interesovanje javnosti za lokalnu arheološku baštinu i važnost njenog očuvanja.

Svi zainteresovani su dobrodošli da prisustvuju ovom kulturnom i edukativnom događaju.

