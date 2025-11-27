Poznata glumica poslije porođaja dobila sepsu, doživjela kliničku smrt

Poznata glumica Kalina Kovačević otvoreno je govorila o traumatičnom periodu kroz koji je prošla nakon što je na svijet donijela svoju kćerku Mionu iz prvog braka sa fudbalskim agentom Radetom Ćaldovićem. Radost zbog prinove trajala je kratko, samo tri dana poslije porođaja razvila je tešku infekciju koja je dovela do sepse.

Kako je ispričala, infekcija materice dovela ju je do stanja opasnog po život:

"Tri dana poslije Mioninog rođenja dobila sam sepsu. Završila sam u bolnici na dugotrajnom liječenju, šest nedjelja sam bila tamo. Bebu sam viđala, ali nije mogla da bude pored mene zato što sam primala jake antibiotike. To je bio jedan od najtežih perioda mog života."

Kada je njen organizam burno odreagovao na terapiju, doživjela je i kliničku smrt:

"U jednom trenutku mi je pred očima prošao cijeli život, nisam osjećala strah. Samo sam mislila na to šta će biti sa mojim djetetom. Poslije toga se ničega ne sjećam," govorila je glumica otvoreno u emisiji "Balkanskom ulicom".

Buđenje iz kome značilo je i početak duge borbe. Kalina je morala ponovo da uči da hoda, jer je tijelo bilo potpuno iscrpljeno, pet mjeseci ležanja tokom održavanja trudnoće, a zatim još dva mjeseca borbe sa sepsom ostavili su posljedice.

"Zbog tolikog perioda nepokretnosti skupljala mi se voda u kuku, rana se inficirala, mišići potpuno oslabili. Nisam mogla da uskladim pokrete ruku i nogu", prisjetila se.

Fizičke vježbe i upornost polako su donosili rezultate:

"Sjećam se aplauza kada sam prvi put uspjela sama da dohvatim flašicu vode. Taj osjećaj nikada ne zaboravljaš."

Uprkos teškom iskustvu, ljubav prema partneru Vladimiru Rekoviću i želja za još jednim djetetom dale su joj snagu da ponovo ostane u drugom stanju.

"Mnoge žene me pitaju kako sam se usudila. Ali kada znaš šta želiš i za koga se boriš, hrabrost dođe prirodno", iskrena je bila glumica.

Kalina naglašava da ne želi da je ljudi doživljavaju kao krhku osobu: "Ljudi često pogrešno procijene, očekuju nežnu i krhku glumicu, a onda shvate da pored sebe imaju nekoga ko je po energiji ravnopravan muškarcu. Ja sam jaka žena i ponosna sam na to."

Ova iskustva, kaže, naučila su je da cijeni život i sve što danas ima, piše Kurir.