Tramp: Napad na pripadnike Nacionalne garde - čin terorizma

Izvor:

SRNA

27.11.2025

08:11

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Napad na pripadnike Nacionalne garde SAD bio je čin terorizma i zločin protiv čovječnosti, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Ovaj užasan napad je čin zla, mržnje i terorizma. To je zločin protiv nacije i čovječnosti", rekao je Tramp u obraćanju naciji.

Вјесник-Загреб-27112025

Region

Za rušenje ''Vjesnika'' potrebne stotine kilograma eksploziva: Objekat će nestati za manje od 30 sekundi

Američki zvaničnici saopštili su ranije da su dvojica povrijeđenih pripadnika Garde podlegla povredama u bolnici, a da je napadač uhapšen.

Mediji pišu da je osumnjičeni državljanin Avganistana, koji je ušao u SAD 2021. godine.

