Djevojka poginula pri napadu ajkule, momku se bore za život

Jedna djevojka je poginula, a mladić je teško povrijeđen nakon što ih je napala ajkula dok su plivali na udaljenoj plaži u australijskoj državi Novi Južni Vels.

Policija je saopštila da je djevojka, za koju se vjeruje da je bila u dvadesetim godinama, preminula na licu mjesta, dok je muškarac, takođe u dvadesetim, helikopterom prebačen u bolnicu u Njukaslu u kritičnom stanju.

Republika Srpska Minić: Srpska ima institucionalni odgovor

Hitna pomoć je pozvana na plažu Kajlis, u nacionalnom parku "Crowdy Bay", oko 300 kilometara sjeverno od Sidneja, u ranim jutarnjim satima u četvrtak po lokalnom vremenu, navela je policija.

Vlasti su pohvalile prolaznika koji je improvizovanim podvezom zaustavio krvarenje na nozi napadnutog mladića prije dolaska medicinskog osoblja, što mu je vjerovatno spasilo život.

"Hrabrost nekih ljudi je nevjerovatna u ovakvim situacijama. Učiniti tako nešto je herojski čin i to nam je dalo vremena da stignemo do pacijenta", rekao je nadzornik Hitne pomoći Džoš Smajt.

Nadležni su naveli da je napad najvjerovatnije izvršila velika bik-ajkula, saopštilo je Ministarstvo za primarne industrije.

Svijet Osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu služio sa američkim trupama u Avganistanu

Bik-ajkule, koje žive i u slatkoj i u slanoj vodi, spadaju u nekoliko vrsta koje mogu biti posebno opasne za ljude, navodi Australijski muzej. Prema Međunarodnoj evidenciji napada ajkula, one su treća najsmrtonosnija vrsta ajkula. Ove ajkule mogu narasti do 4 metra dužine.

Plaža je zatvorena, a u vodu su postavljeni mamci sa udicama koji privlače ajkule kako bi bile obilježene i ponovo puštene u more.

Spasilačka služba saopštila je da će i obližnje plaže biti zatvorene 24 sata, dok će dronovi nadlijetati područje.

"Ovo je strašna tragedija i izražavamo najdublje saučešće porodicama žene i muškarca koji su stradali", rekao je izvršni direktor Spasilačke službe Stiv Pirs apelujući na građane da se drže podalje od vode na obližnjim plažama i da poštuju uputstva spasilaca.

Društvo Stigao hladni talas: Na sjeveru snijeg, olujna bura na jugu

Ovo je peti smrtni napad ajkule u Australiji ove godine. Posljednji se dogodio prije manje od tri mjeseca, kada je muškarac ubijen u rijetkom napadu ajkule na sjevernim plažama Sidneja.