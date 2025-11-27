Logo
Large banner

Trgovci i kreditni službenici imaju novu metodu prevare

27.11.2025

07:10

Komentari:

0
kreditna kartica, prevara
Foto: Pexels

Penzioneri iz Republike Srpske posljednjih mjeseci sve češće su na udaru neetičnih trgovaca, a najnovija praksa u kojoj prodavači zajedno s kreditnim službenicima obilaze starije osobe i nagovaraju ih da na licu mjesta potpišu skupe ugovore i kredite postala je ozbiljna prijetnja ovoj ranjivoj populaciji.

Kako je za "Nezavisne novine" kazala Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača DON Prijedor, u posljednjih nekoliko dana svjedoče zabrinjavajućem porastu obmanjujućih prodajnih praksi usmjerenih na penzionere, posebno kada je riječ o prodaji takozvanih medicinskih pomagala, čija cijena nerijetko prelazi 3.000 KM.

"Pod izgovorom brige za zdravlje, prodavci organizuju navodne savjetodavne razgovore, prezentacije ili kućne posjete, gd‌je se penzionerima predstavljaju uređaji sumnjive vrijednosti i neprovjerene efikasnosti", kazala je Marićeva.

Dodala je da ovu situaciju dodatno pogoršava nova praksa dovođenja kreditnih službenika direktno na adresu kupca.

"Dok je penzioner pod pritiskom, zbunjen ili u strahu da ne propusti 'posebnu ponudu', pred njega se stavlja kreditni ugovor koji potpisuje na licu mjesta. Na taj način, kreditno društvo plaća trgovcu, a penzioner ostaje dužnik, bez stvarne mogućnosti raskida ugovora ili povrata novca", pojašnjava Marićeva.

Ističe da ovo nije prodaja, nego iskorištavanje povjerenja, naivnosti i zdravstvenih tegoba naših roditelja, baka i d‌jedova, prijatelja i komšija.

"Ovo je proširena priča o tome koliko je sve otišlo predaleko. Ti trgovci na vrlo perfidan način dolaze do novca od populacije koja, kada je riječ o zdravstvenom stanju, u tom trenutku ne razmišlja da će sljedećeg momenta potpisati ugovor koji će ih teretiti 24 mjeseca, da plate neki proizvod preko 3.000 KM", navela je Marićeva.

Dodaje da penzioneri zaslužuju zaštitu, a ne pritisak.

"Zaslužuju jasne i provjerene informacije, a ne manipulaciju i lažna obećanja o 'čudotvornim' pomagalima. Pozivamo nadležne institucije da hitno reaguju, pojačaju nadzor nad ovakvim oblicima prodaje i omoguće penzionerima jednostavniji način da se zaštite od agresivnih i neetičnih ponuda", zaključila je Marićeva.

Ističe i da se radi o internacionalnom modelu poslovanja koji je ušao na domaće tržište, a koji agresivno cilja ljude zabrinute za svoje zdravlje, bez razmišljanja koliko će ih to koštati.

Sociolog Vladimir Vasić naglašava da ovakvi slučajevi pokazuju kako danak uzima potrošačka kultura i savremeni marketing.

"Mislim da bi ovo trebalo staviti u ozbiljne zakonske okvire, ali i raditi na svijesti, posebno starijih osoba, koje su lakše podložne manipulaciji", istakao je Vasić.

Dodao je da bi javni emiteri trebalo da osiguraju prostor za edukaciju građana i redovno upozoravanje na ove oblike zloupotreba.

"Klasične manipulacije prelaze u sistemske, a onog trenutka kada ne postoji zakonska regulativa, stvara se prazan prostor za d‌jelovanje takvih ljudi", zaključio je Vasić

Podijeli:

Tagovi:

prevara

trgovci

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

Svijet

Neboderi i dalje gore: Stradale najmanje 44 osobe, stotine se vodi kao nestalo

6 h

0
Српским ракијама 24 награде у Мексику

Srbija

Srpskim rakijama 24 nagrade u Meksiku

6 h

0
Данас вјерници са укућанима треба да испоштују један обичај

Društvo

Danas vjernici sa ukućanima treba da ispoštuju jedan običaj

6 h

0
Спектакуларно вече: Мбапе постигао четири гола, Ливерпул понижен, Арсеналу дерби кола

Fudbal

Spektakularno veče: Mbape postigao četiri gola, Liverpul ponižen, Arsenalu derbi kola

14 h

0

Više iz rubrike

Данас вјерници са укућанима треба да испоштују један обичај

Društvo

Danas vjernici sa ukućanima treba da ispoštuju jedan običaj

6 h

0
"Полажу вијенце Изетбеговићу, па славе ЗАВНОБиХ чији га је систем два пута осудио"

Društvo

"Polažu vijence Izetbegoviću, pa slave ZAVNOBiH čiji ga je sistem dva puta osudio"

16 h

0
Након обилних падавина: Водостај ријеке Уне расте

Društvo

Nakon obilnih padavina: Vodostaj rijeke Une raste

17 h

0
Одржана Конференција туризам - покретач економског развоја

Društvo

Održana Konferencija turizam - pokretač ekonomskog razvoja

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner