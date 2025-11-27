Trgovci i kreditni službenici imaju novu metodu prevare

Penzioneri iz Republike Srpske posljednjih mjeseci sve češće su na udaru neetičnih trgovaca, a najnovija praksa u kojoj prodavači zajedno s kreditnim službenicima obilaze starije osobe i nagovaraju ih da na licu mjesta potpišu skupe ugovore i kredite postala je ozbiljna prijetnja ovoj ranjivoj populaciji.

Kako je za "Nezavisne novine" kazala Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača DON Prijedor, u posljednjih nekoliko dana svjedoče zabrinjavajućem porastu obmanjujućih prodajnih praksi usmjerenih na penzionere, posebno kada je riječ o prodaji takozvanih medicinskih pomagala, čija cijena nerijetko prelazi 3.000 KM.

"Pod izgovorom brige za zdravlje, prodavci organizuju navodne savjetodavne razgovore, prezentacije ili kućne posjete, gd‌je se penzionerima predstavljaju uređaji sumnjive vrijednosti i neprovjerene efikasnosti", kazala je Marićeva.

Dodala je da ovu situaciju dodatno pogoršava nova praksa dovođenja kreditnih službenika direktno na adresu kupca.

"Dok je penzioner pod pritiskom, zbunjen ili u strahu da ne propusti 'posebnu ponudu', pred njega se stavlja kreditni ugovor koji potpisuje na licu mjesta. Na taj način, kreditno društvo plaća trgovcu, a penzioner ostaje dužnik, bez stvarne mogućnosti raskida ugovora ili povrata novca", pojašnjava Marićeva.

Ističe da ovo nije prodaja, nego iskorištavanje povjerenja, naivnosti i zdravstvenih tegoba naših roditelja, baka i d‌jedova, prijatelja i komšija.

"Ovo je proširena priča o tome koliko je sve otišlo predaleko. Ti trgovci na vrlo perfidan način dolaze do novca od populacije koja, kada je riječ o zdravstvenom stanju, u tom trenutku ne razmišlja da će sljedećeg momenta potpisati ugovor koji će ih teretiti 24 mjeseca, da plate neki proizvod preko 3.000 KM", navela je Marićeva.

Dodaje da penzioneri zaslužuju zaštitu, a ne pritisak.

"Zaslužuju jasne i provjerene informacije, a ne manipulaciju i lažna obećanja o 'čudotvornim' pomagalima. Pozivamo nadležne institucije da hitno reaguju, pojačaju nadzor nad ovakvim oblicima prodaje i omoguće penzionerima jednostavniji način da se zaštite od agresivnih i neetičnih ponuda", zaključila je Marićeva.

Ističe i da se radi o internacionalnom modelu poslovanja koji je ušao na domaće tržište, a koji agresivno cilja ljude zabrinute za svoje zdravlje, bez razmišljanja koliko će ih to koštati.

Sociolog Vladimir Vasić naglašava da ovakvi slučajevi pokazuju kako danak uzima potrošačka kultura i savremeni marketing.

"Mislim da bi ovo trebalo staviti u ozbiljne zakonske okvire, ali i raditi na svijesti, posebno starijih osoba, koje su lakše podložne manipulaciji", istakao je Vasić.

Dodao je da bi javni emiteri trebalo da osiguraju prostor za edukaciju građana i redovno upozoravanje na ove oblike zloupotreba.

"Klasične manipulacije prelaze u sistemske, a onog trenutka kada ne postoji zakonska regulativa, stvara se prazan prostor za d‌jelovanje takvih ljudi", zaključio je Vasić