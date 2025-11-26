Logo
Nakon obilnih padavina: Vodostaj rijeke Une raste

Avaz

26.11.2025

Након обилних падавина: Водостај ријеке Уне расте
Foto: Printscreen/Youtube/Avaz

Vodostaj rijeke Une polako raste, ali za sada nema razloga za zabrinutost. U područjima Kulen Vakufa i Martin Broda primijećeno je nakupljanje vode u okolnim dijelovima, dok su stambeni objekti za sada sigurni.

Nermin Dedić, predsjednik Mjesne zajednice Kulen Vakuf, ističe da je situacija stabilna i da, uprkos porastu vodostaja, trenutno nema ugroženih kuća.

Služba Civilne zaštite grada Bihaća redovno je na terenu, prate stanje i održavaju komunikaciju s predsjednicima mjesnih zajednica kako bi pravovremeno reagovali ukoliko se situacija promijeni.

Rijeka Una

vodostaj

