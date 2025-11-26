Nakon obilnih padavina: Vodostaj rijeke Une raste

Izvor:
Avaz
26.11.2025
20:28
Komentari:0
Vodostaj rijeke Une polako raste, ali za sada nema razloga za zabrinutost. U područjima Kulen Vakufa i Martin Broda primijećeno je nakupljanje vode u okolnim dijelovima, dok su stambeni objekti za sada sigurni.
Nermin Dedić, predsjednik Mjesne zajednice Kulen Vakuf, ističe da je situacija stabilna i da, uprkos porastu vodostaja, trenutno nema ugroženih kuća.
Služba Civilne zaštite grada Bihaća redovno je na terenu, prate stanje i održavaju komunikaciju s predsjednicima mjesnih zajednica kako bi pravovremeno reagovali ukoliko se situacija promijeni.
