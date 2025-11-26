Logo
Raste Bosna, poplavljeni podvožnjaci

26.11.2025

16:21

Komentari:

0
Расте Босна, поплављени подвожњаци

Zbog povećanog vodostaja rijeke Bosne u poslijepodnevnim satima je obustavljen saobraćaj ispod podvožnjaka u zeničkom naselju Blatuša, izvijestio je Bihamk.

Voda je u potpunosti prekrila prolaz, pa se saobraćaj privremeno preusmjerava drugim pravcima.

Ovo je, nažalost, gotovo svakodnevna situacija za stanovnike Blatuše. Oba podvožnjaka koja vode prema ovom naselju redovno budu poplavljena kad rijeka naraste, pa vozači, pokušavajući doći do kuća ili centra grada, koriste trotoare namijenjene pješacima kako bi prošli, što dodatno stvara opasnost u saobraćaju.

Povišen vodostaj zabilježen je i u drugim gradovima i opštinama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Mjestimično su se rijeke izlile iz korita, ali prema dostupnim informacijama nigd‌je nije prijavljena veća materijalna šteta, posebno ne u razmjerama kakve su zabilježene u Bugojnu.

