Obilne padavine izazvale klizište

U selu Perućica u opštini Jezero zbog obilnih padavina pojavilo se klizište na površini od 2,5 kilometara kvadratnih uz lokalni put, koje prijeti da prekine saobraćajnicu ka ovom selu, rekla je Srni načelnik ove lokalne zajednice Snežana Ružičić.

Vodostaj Jošavke i Plive, koje su se izlile i ugrozile veći broj domaćinstava i Ambulantu porodične medicine, trenutno je stabilan i, ako ne bude padavina, očekuje se povlačenje rijeka u korito, kažu u službi opštinske Civilne zaštite.

Ružičićeva kaže da je, usljed udara planinskih bujičnih voda, u selu Prisoje poplavljena kuća porodice Perak, što je izuzetno rijetka pojava u brdskim naseljima opštine Jezero.

Ona je navela da trenutno nalet vode stagnira jer su, na molbu Civilne zaštite Jezero, u Hidroelektrani Jajce spustili zatvarače na akumulaciji.

Ružičićeva je napomenula da su pripadnici Civilne zaštite Jezero na terenu i da su dostupni stanovnicima ove opštine.

Iz službe Civilne zaštite navode da je opštinska komisija, postupajući po prethodnim prijavama građana, izlazila na lice mjesta i izvršila detaljan uviđaj.

Tom prilikom ponovo je potvrđeno dalje pomjeranje i degradacija kosine.

Iz službe Civilne zaštite navode da će opština Jezero nastaviti da prati stanje na terenu i preduzima mjere iz svoje nadležnost.