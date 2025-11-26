Logo
Large banner

Obilne padavine izazvale klizište

Izvor:

SRNA

26.11.2025

15:27

Komentari:

0
Обилне падавине изазвале клизиште

U selu Perućica u opštini Jezero zbog obilnih padavina pojavilo se klizište na površini od 2,5 kilometara kvadratnih uz lokalni put, koje prijeti da prekine saobraćajnicu ka ovom selu, rekla je Srni načelnik ove lokalne zajednice Snežana Ružičić.

Vodostaj Jošavke i Plive, koje su se izlile i ugrozile veći broj domaćinstava i Ambulantu porodične medicine, trenutno je stabilan i, ako ne bude padavina, očekuje se povlačenje rijeka u korito, kažu u službi opštinske Civilne zaštite.

Ružičićeva kaže da je, usljed udara planinskih bujičnih voda, u selu Prisoje poplavljena kuća porodice Perak, što je izuzetno rijetka pojava u brdskim naseljima opštine Jezero.

Ona je navela da trenutno nalet vode stagnira jer su, na molbu Civilne zaštite Jezero, u Hidroelektrani Jajce spustili zatvarače na akumulaciji.

Ružičićeva je napomenula da su pripadnici Civilne zaštite Jezero na terenu i da su dostupni stanovnicima ove opštine.

Iz službe Civilne zaštite navode da je opštinska komisija, postupajući po prethodnim prijavama građana, izlazila na lice mjesta i izvršila detaljan uviđaj.

Tom prilikom ponovo je potvrđeno dalje pomjeranje i degradacija kosine.

Iz službe Civilne zaštite navode da će opština Jezero nastaviti da prati stanje na terenu i preduzima mjere iz svoje nadležnost.

Podijeli:

Tagovi:

klizište

Opština Jezero

Snežana Ružičić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Врбас Горњи Вакуф

Gradovi i opštine

Izdato upozorenje za roditelje i učenike: Vrbas u porastu

23 h

0
Вода однијела мост у Фојници

Gradovi i opštine

Voda odnijela most u Fojnici (VIDEO)

1 d

0
Мјерење водостаја ријеке

Gradovi i opštine

U Mostaru se izlila Drežanka, voda prodire u kuće, stanovnici traže pomoć

1 d

0
Бабић: Нагло отопљење снијега довело је до пораста водостаја ријека

Gradovi i opštine

Babić: Naglo otopljenje snijega dovelo je do porasta vodostaja rijeka

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner