Izdato upozorenje za roditelje i učenike: Vrbas u porastu

Izvor:

ATV

26.11.2025

14:16

Врбас Горњи Вакуф
Foto: Screenshot / YouTube

Osnovna škola Gornji Vakuf objavila je upozorenje za učenike, roditelje i zaposlenike škole, a koji se odnose na povišen vodostaj rijeke Vrbas.

Kako su naveli, vodostaj je povišen zbog obilnih padavina.

"Zbog sigurnosti svih učenika, molimo da se ne približavaju obali rijeke, kao ni područjima uz korito gdje je teren klizav i nestabilan", ističe se u upozorenju.

Učenicima se preporučuje da:

  • koriste isključivo sigurne i uobičajene puteve do škole i nazad
  • izbjegavaju zadržavanje kod mostova i obale
  • prate sva uputstva nastavnika i dežurnog osoblja.

"Molimo roditelje da razgovaraju s djecom o oprezu i podsjećanju na pravila sigurnog ponašanja. Hvala na razumijevanju i saradnji", navedeno je u obavještenju škole koje potpisuje direktor Alija Filan.

Vrbas

Gornji Vakuf

vodostaj

