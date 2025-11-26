Izdato upozorenje za roditelje i učenike: Vrbas u porastu

Izvor:
26.11.2025
Osnovna škola Gornji Vakuf objavila je upozorenje za učenike, roditelje i zaposlenike škole, a koji se odnose na povišen vodostaj rijeke Vrbas.
Kako su naveli, vodostaj je povišen zbog obilnih padavina.
"Zbog sigurnosti svih učenika, molimo da se ne približavaju obali rijeke, kao ni područjima uz korito gdje je teren klizav i nestabilan", ističe se u upozorenju.
Učenicima se preporučuje da:
"Molimo roditelje da razgovaraju s djecom o oprezu i podsjećanju na pravila sigurnog ponašanja. Hvala na razumijevanju i saradnji", navedeno je u obavještenju škole koje potpisuje direktor Alija Filan.
