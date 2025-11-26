Logo
Odobreni milioni: Uskoro isplata naknade od 1.000 KM

Izvor:

ATV

26.11.2025

14:02

Komentari:

0
Foto: ATV

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o odobravanju sredstava tekuće rezerve za isplatu jednokratne naknade zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine, s ciljem zaštite njihovog materijalnog položaja.

Za zaposlene u institucijama BiH predviđena je isplata 1.000 KM jednokratne pomoći u neto iznosu, za što je osigurano do 36,5 miliona KM na poziciji tekuće rezerve.

словенија

Društvo

Iz Slovenije stigle dobre vijesti za građane BiH, ali moguć problem

"Utvrđeni iznos jednokratne pomoći neće biti isplaćen članovima Predsjedništva BiH, poslanicima i izaslanicima u Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, ministrima i zamjenicima ministara, kao i osobama koje u trenutku stupanja na snagu Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu nemaju status zaposlene osobe u institucijama BiH", saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Isplata jednokratne naknade je posljedica nepravovremenog usvajanja Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu.

вријеме облаци

Društvo

Meteorolozi objavili vijest koja će obradovati mnoge

"Zbog čega se isplata plate zaposlenim u institucijama BiH tokom 2025. godine vršila na temelju osnovice iz 2024. godine (600,00 KM), umjesto osnovice iz 2025. godine (631,50 KM), zbog čega su zaposleni u tom periodu ostvarili umanjena primanja", dodaje se u saopštenju.

Zajedničke institucije

naknada

Komentari (0)
