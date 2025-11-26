Vranješ: I danas potvrđeno da Mađarska snažno ostaje uz Srpsku

Izvor:
SRNA
26.11.2025
13:55
Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je Srni da je na sastanku delegacije Republike Srpske sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom potvrđeno da Mađarska ostaje snažno uz Srpsku i da suverenističku politiku Milorada Dodika smatraju najboljom politikom za odbranu Srpske.
"Mađarska očigledno pokazuje da je veliki prijatelj Republike Srpske. I kroz sva ova turbulentna vremena bili su snažno uz nas i to je, takođe, danas potvrđeno na ovim sastancima", rekao je Vranješ.
Republika Srpska
Ćeranić: Sastanak sa Orbanom - potvrda podrške Srpskoj
Prema njegovim riječima, Mađarska zagovara odbranu dejtonski Ustav, ali i suverenističku politiku Dodika.
"Oni smatraju da je to najbolja politika za odbranu Republike Srpske i nikada to nisu krili. Vidimo da su ostali na tim stanovištima i danas smo to čuli ponovo iz Budimpešte", istakao je Vranješ.
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić sastala se danas u Budimpešti sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, a u delegaciji Republike Srpske su i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan, lider SNSD-a Milorad Dodik, kao i ambasador BiH u Mađarskoj Biljana Gutić Bjelica.
