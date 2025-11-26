Logo
Ronioci otkrili "neidentifikovani objekat" star 200 godina

Izvor:

Telegraf

26.11.2025

13:40

Рониоци открили "неидентификовани објекат" стар 200 година
Foto: Pexels

Ono što je počelo kao rutinski zaron, u hladne vode jezera Ontario, ubrzo se pretvorilo u otkriće koje je istraživače ostavilo bez riječi.

Kanadski ronioci, koji su tog dana pretraživali jedno od Velikih jezera, nisu ni slutili da će na dnu naići na nesvakidašnji prizor, prenosi Daily Star.

U prvom trenutku, ronioci su bili zatečeni “neobičnom strukturom”, ali kako su se približavali, sve je postajalo jasnije.

Uzbuđenje je raslo, kao i nivo adrenalina, pa su morali da se zaustave, vrate na površinu, pa iznova zarone u jezero.

Tada su shvatili da su pronašli olupinu broda, gotovo savršeno očuvanu, koja je prema prvim procenama stara najmanje 200 godina. Posebno je bilo iznenađujuće da su oba jarbola i dalje bila uspravljena.

“To je izuzetno rijetko! Na ostalim olupinama, koje sam istraživao, jarboli su bili otkinuti, ili oštećeni. Ovde su bili uspravljeni, kao da brod čeka da isplovi“, rekao je Hejson Čak, koji ima više od 20 godina iskustva u ronjenju.

Na teren je stigao i arheolog Džejms Konoli, koji je na prvi pogled shvatio da je riječ o brodu iz prve polovine 19. vijeka. Nedostatak centralne kobilice i upravljačkog kormila na krmi - koji su kasnije postali standard - ukazali su na period kada je izgrađen.

Dodatne analize su otkrile da pronađeni ostaci konopca datiraju iz 1800-ih, što gotovo sigurno potvrđuje i starost plovila.

Zanimljivo da je lokalni univerzitet još 2017. godine tokom ispitivanja terena za polaganje optičkog kabla registrovao “neidentifikovani objekat“ na sonaru.

Ranije su istraživači pretpostavljali da bi to mogao biti “Rapid City” - brod izgrađen 1884, a koji je nestao 1917. godine.

Ipak, nove analize ukazuju da je riječ o nečemu mnogo starijem.

Identitet broda i dalje nije potvrđen. U toku su dodatna mjerenja, uzorkovanja i analize sedimenta koje će možda otkriti njegovo poreklo, podatke o posadi i okolnosti pod kojima je završio na dnu jezera Ontario.

Ako se preliminarne procene potvrde, brod bi mogao da pruži rijetku priliku da se izbliza prouči brodogradnja s početka 19. vijeka na Velikim jezerima - period o kojem postoji veoma malo fizičkih dokaza.

(Telegraf.rs)

