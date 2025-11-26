Za ove znakove naredna godina će biti fantastična

Bliži nam se 2026, a u susret novoj godini čuvena ruska astrološkinja svjetskog glasa Tamara Globa otkriva svoje prognoze i izdvaja miljenike sudbine za naredni period.

Prema prognozama koje je otkrila Tamara Globa, ovi horoskopski znaci biće najsrećniji u 2026. godini:

Bik: Karijera dostiže viši nivo

Bikovi neka se pripreme se za snažan skok u karijeri. Globa stavlja poseban naglasak na ovo polje. Njihova upornost i naporan rad konačno će biti primjećeni i cijenjeni. To bi moglo da donese zasluženo unapređenje, bolju poslovnu poziciju i veliko priznanje. I to nije slučajnost, već logičan ishod njihovog rada.

Blizanci: Vrijeme je da se prošlost uredi

Naredna godina je pravo vrijeme da oživite stari kreativni projekat, vratite se zaboravljenom hobiju ili čak preispitate odnose sa određenim ljudima. Ne očekujte drastične promjene spolja. Sistematizujte svoje postojeće iskustvo i resurse. Ovaj tihi rad postaviće temelje za velika dostignuća u budućnosti.

Rak: Neočekivani obrti u karijeri i selidba

Rakove očekuju zanimljive profesionalne prilike. Ali neće im samo sopstveni talenat pomoći da procvjetaju, već i pouzdana mreža ljudi. Razmislite o pomoći pokrovitelja, savjetima prijatelja i podršci istomišljenika. Globa takođe ne isključuje neočekivane preokrete u karijeri koji će biti jako korisni. Budite spremni na poslovna putovanja ili čak promjenu prebivališta – otvoriće vam nove mogućnosti.

Lav: Sjaj i slava, ali ne zaboravite...

Lavove očekuje impresivan uspjeh, posebno u njihovom kreativnom radu i javnim aktivnostima. Sreća će vas pratiti čak i daleko od kuće. Međutim, astrolog upozorava na rizik od prenaprezanja. Uprkos sjajnoj godini, mogu se pojaviti određeni zdravstveni problemi. Ključni izazov je da se pronađe ravnoteža između aktivnog društvenog života i kvalitetnog odmora. Pobjede neće biti radosti ako vam ne ostane energije za sebe.

Vodolija: Dugo očekivano olakšanje

Za Vodolije se završava teško razdoblje ograničenja. U 2026. godini konačno će predahnuti. Osjećaj sputanosti zamijeniće osjećaj slobode i lakoće. Otvoriće se nova vrata i nove šanse. Glavno je da se ne zbunite i hrabro odabrerete put koji vam odgovara, koji se istinski poklapa sa vašim najdubljim željama i ambicijama.