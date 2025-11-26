Ovo je nekada bio obavezni slavski poklon, danas su ga svi zaboravili

U mnogim krajevima Srbije, pa i u Bosni i Hercegovini, godinama je važio jednostavan, ali simboličan običaj. Gost koji dolazi na slavu daruje domaćinu šećer u kocki.

Bio je to znak pažnje, skromnosti i praktičnosti, poklon koji nije bio luksuz, ali je nosio poruku topline i zajedništva. Međutim, danas taj običaj sve više blijedi, a polemika među ljudima baš o tome razotkriva dublje promjene u kulturnim navikama i društvenim vrijednostima.

Darivanje šećera u kocki pretrpjelo je snažne transformacije s razvojem društva. Nekada je šećer bio vrijedan i relativno skup proizvod u ruralnim sredinama. Gost koji bi svojevoljno donio kockicu šećera činio je gest koji nije samo bio materijalan, slagao je simboliku slatkoće, gostoprimstva i radosti. U manjim zajednicama ili u prošlosti, dodaje se i praktični aspekt, dar je mogao pomoći u svakodnevnom domaćinstvu, a nije bio nepristojan niti previše raskošan.

U razgovorima među ljudima čuje se zabrinutost, zašto se više ne nosi šećer u kocki kao nekada? Neki kažu da tradicija izumire, ali u regionima zapadne Srbije i u istočnoj Bosni ovaj običaj postoji i dan danas. S druge strane kritičari modernih poklona ističu da se ritual slavlja komercijalizovao pa su čak i slavski pokloni postali skuplji i grandiozniji što, po nekima, zasjenjuje srž slave i njen duhovni smisao.

Baš o ovoj problematici pokrenula se polemika i na društvenoj mreži Iks gdje su se neki korisnici zapitali gdje je nestao taj običaj. I dok su neki naveli da je prosto nestao iz trenda, drugi dodaju da više nije moderan.

U pojedinim mjestima u istočnoj Bosni i dan danas šećer u kocki je obavezan poklon pored 200 grama kafe, dok neki gosti domaćinu donose ratluk i cigarete pa čak i voće, mandarine, pomorandže i banane.

„Mene samo interesuje zašto niko više (jedno 20 godina) ne nosi u goste šećer u kocki“, pisalo je u objavi koja je pokrenula lavinu komentara:

„Ja sam to prošle godine odnio ortaku na slavu, pocrkali od smjeha on, žena i djeca. Šećer u kocke, ratluk, kafu i sapun... To je taj borbeni komplet“, pisalo je u prvom, dok je u drugom stajalo:

„Nosim. Obavezno kafu, ratluk i šećer u kockicama. A poslije sve drugo. Tako sam navikla i to ne mijenjam.“

Međutim, neki su pomenuli da je možda jedan od razloga taj što je duplo skuplji od običnog kristal šećera. Inače, cijena se kreće od 125 do čak 220 dinara za kilogram.

„Jedva smo čekali da ga se otarasimo. Evo, nama taj stoji dve godine, nepraktičan je, ne možeš te kocke u kolače ili za nešto drugo nego samo za kafu ili čaj, limunadu a kod nas to niko ne šećeri. I ne možeš da doziraš, bolje mi onda donesi kilogram obično“, glasio je jedan komentar, dok je u narednog stajalo:

„Nekako se poklopilo sa prestankom kupovine kafe u zrnu i ručnog mljevenja pred kuvanje kafe.“

Danas su pokloni za slavu mnogo raznovrsniji nego nekada pa se u najvećem broju slučajeva na poklon domaćinu nose raskošne flaše vina i rakija, kafa, cvijeće, skupe bombonjere i čokolade pa čak i personalizovani poslužavnici, svijećnjaci, tanjiri i slično.

Nestanak šećera u kocki sa slavskih poklona nije samo antropološka zanimljivost, već to je signal da se ljudi prilagođavaju novom svijetu, da mijenja kulturne forme darivanja, da vrijednost poklona više nije ista kao prije, i da su simbolika i namjera darivanja pod pritiskom modernih očekivanja. Dok neki smatraju da je gubitak poklona poput šećera duboka šteta za tradiciju, drugi vjeruju da je ekspanzija novih poklona prirodna evolucija. U svakom slučaju, rasprava otkriva kako slava, kao najličniji porodični praznik, i dalje reflektuje promjene u našem društvu.

