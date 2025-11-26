Zbog odrona zatvorena dionica magistralnog puta u BiH

Izvor:
Zbog većeg odrona, za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica magistralnog puta M-17.5 Jablanica-Blidinje. Zbog izlijevanja rijeke, obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bugojno-Kupres, u naselju Poriče. Vozila se usmjeravaju kroz naselje Čipuljić.
- Snijeg slabog do umjerenog inteziteta pada u višim planinskim predjelima zapadne i jugozapadne Bosne i zadržava se na kolovozu. Izdvajamo putne pravce: Bosanski Petrovac-Drvar (Oštrelj), Livno-Glamoč-Mlinište i Kupres-Šuica-Livno.
Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima: Bosansko Grahovo-Drvar, Ormanica-Gradačac, Živinice-Banovići-Ribnica i Živinice-Kladanj.
-Skrećemo pažnju na učestale odrone kamenja na kolovozu, kao i na oboreno granje ili stabla, usljed jakih udara vjetra. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na put ne krećite bez zimske opreme - navode iz BIHAMK-a.
