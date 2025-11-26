Logo
Large banner

Zbog odrona zatvorena dionica magistralnog puta u BiH

Izvor:

ATV

26.11.2025

07:19

Komentari:

0
Због одрона затворена дионица магистралног пута у БиХ
Foto: Pexels

Zbog većeg odrona, za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica magistralnog puta M-17.5 Jablanica-Blidinje. Zbog izlijevanja rijeke, obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bugojno-Kupres, u naselju Poriče. Vozila se usmjeravaju kroz naselje Čipuljić.

- Snijeg slabog do umjerenog inteziteta pada u višim planinskim predjelima zapadne i jugozapadne Bosne i zadržava se na kolovozu. Izdvajamo putne pravce: Bosanski Petrovac-Drvar (Oštrelj), Livno-Glamoč-Mlinište i Kupres-Šuica-Livno.

Donald Tramp

Svijet

Tramp: Rusija je superiorna - Ukrajina mora da prihvati mirovni sporazum

Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima: Bosansko Grahovo-Drvar, Ormanica-Gradačac, Živinice-Banovići-Ribnica i Živinice-Kladanj.

-Skrećemo pažnju na učestale odrone kamenja na kolovozu, kao i na oboreno granje ili stabla, usljed jakih udara vjetra. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na put ne krećite bez zimske opreme - navode iz BIHAMK-a.

Podijeli:

Tagovi:

BiHAMK

stanje na putevima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик у посјети Будимпешти, данас са Орбаном

Republika Srpska

Dodik u posjeti Budimpešti, danas sa Orbanom

1 d

0
Писмо Д‌једу Мразу из Бањалуке које ће промијенити празнике за 350 малишана

Banja Luka

Pismo D‌jedu Mrazu iz Banjaluke koje će promijeniti praznike za 350 mališana

1 d

0
Поплаве у Бугојну

Gradovi i opštine

Poplave u Bugojnu, voda ugrozila kuće

1 d

0
Славимо Светог Јована Златоустог: Вјерује се да треба узети књигу у руке

Društvo

Slavimo Svetog Jovana Zlatoustog: Vjeruje se da treba uzeti knjigu u ruke

1 d

0

Više iz rubrike

Циклон доноси кишу и снијег, спремите се на захлађење

Društvo

Ciklon donosi kišu i snijeg, spremite se na zahlađenje

1 d

0
Славимо Светог Јована Златоустог: Вјерује се да треба узети књигу у руке

Društvo

Slavimo Svetog Jovana Zlatoustog: Vjeruje se da treba uzeti knjigu u ruke

1 d

0
Извучен лото Џокер вриједан 1.110.000 КМ!

Društvo

Izvučen loto Džoker vrijedan 1.110.000 KM!

1 d

0
Лото резултати: Који бројеви су извучени у 93. колу

Društvo

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 93. kolu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner