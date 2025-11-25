Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 93. kolu

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Republike Srpske i Srbije, u 93. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 4.000.000 KM nije izvučena.

Loto rezultati izvlačenja 93. kola koje je održano 31. oktobra 2025. su, prema izvještaju lutrije sljedeći:

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sljedeći brojevi: 7, 34, 30, 32, 9, 10, 13

Dobitna kombinacija glasi: 7, 9, 10, 13, 30, 32, 34.

Loto plus rezultati

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 2.180.000 KM, izvučeni su sljedeći loto brojevi: 2, 31, 4, 1, 15, 37, 13

Dobitna kombinacija glasi: 1, 2, 4, 13, 15, 31, 37.

Nažalost, ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 93. kolu se igrala za 1.110.000 KM.

Džoker kombinacija glasila je: 2 2 4 8 2 7

Džoker za ovo kolo je izvučen.