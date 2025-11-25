Logo
Poginulo 12 ljudi: Kakva je u praksi zaštita na radu u Srpskoj?

Izvor:

ATV

25.11.2025

20:00

Komentari:

0
Погинуло 12 људи: Каква је у пракси заштита на раду у Српској?
Foto: ATV

Samo ove godine 12 radnika u Srpskoj smrtno je stradalo od posljedica povrede na radu. Podaci jasno kažu da se Zakon o zaštiti na radu najmanje poštuje u građevinarstvu, drvnoj i prerađivačkoj industriji. Zato je neophodno dodatno unaprijediti propise, i što je najvažnije, adekvatno ih primijeniti u praksi.

"Ako ne budemo promijenili svijest i radnika i poslodavaca, ukoliko ne budemo mijenjali zakonske propise, onda će se i dalje dešavati i povrede na radu sa smrtnim ishodom. Moram reći i da su kazne jako male za poslodavce koji ne primjenjuju zaštitu na radu i naš zahtjev je da se te kazne drastično povećaju", kaže Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske

Poslodavci imaju i obavezu da periodično obavljaju ljekarske preglede radnika na poslovima sa povećanim rizikom. A dobra vijest je da Zavod za medicinu rada i sporta Srpske bilježi i trend povećanja broja sistematskih pregleda na manje rizičnim poslovima.

"Ti pregledi, zavisno od Akta, ako je radno mjesto sa povećanim rizikom, zavisi od štetnosti postoji tačno određena struktura minimum pregleda koju treba obaviti. Uglavnom su to osnovni laboratorijski parametri, EKG, pregled vida, sluha, ukoliko je rad na visini pregled spirometrija", rekao je Vladimir Šormaz, Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske.

A dobra zakonska rješenja iz oblasti zaštite na radu, Srpska bi mogla prepisati od Srbije. Tamo su zakonske propise poboljšali prije dvije godine.

"Prije svega smo utvrdili jasne stavove oko radnih mjesta sa povećanjem rizikom, definisali smo koja su to radna mjesta, na visini, u dubini, znači vezano za najveće probleme koje imamo u smislu povređivanja i pogibije radnika, uradili smo da kažem negdje bolji protok informacija kroz odbor za bezbjednost kod poslodavaca", kaže Saša Dimitrijević, Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“, Srbija.

Zdravlje radnika je najvažnije. Zato su u Savezu sindikata Srpske pokrenuli i inicijativu za uvođenjem obaveznih sistematskih pregleda svih radnika. Poručuju i da je u Srpskoj potrebno usvojiti centralni registar povreda na radu.

