Sistem javnog vodosnabdijevanja u fokusu revizije

Sanitarna zaštita vodozahvata i nadzor voda ne provodi se. To utiče na povećane rizike bezbjednosti i kvaliteta vode za ljudsku upotrebu. Nedostaci u procesu sakupljanja, proizvodnje i prečišćavanja vode uticali su na kontinuirano snabdijevanje potrošača kvalitetnom i ispravnom vodom.

Samo su neki od zaključaka. Na potezu je resorno Ministarstvo iz kojeg tvrde da je Zakon o vodnim uslugama u finalnoj fazi što je i jedna od preporuka revizije.

Zakon bi omogućio jedinstveno i efikasno upravljanje sistemom javnog vodosnabdijevanja.

"Mi smo u sto dana rada Vlade i planirali donošenje tog Zakona, postoje dodatna usaglašavanja sa Savezom opština i gradova na njihov zahtjev s obzirom da je vodosnabdijevanje i sanitacija čak i ustavna nadležnost lokalnih zajednica", kaže Milan Gavrić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Kontrole ispravnosti vode pokazuju da voda za piće nije bila zdravstveno bezbjedna u četiri naselja u Banjaluci i to: Bronzani Majdan, Verići, Potkozarje, i Stratinska. Za pojedina izvorišta nisu doneseni ni programi sanitarne zaštite. Čelnim ljudima u gradskoj upravi kao po običaju kriva je Skupština grada.

"Program sanitarne zaštite je u stručnoj službi skupštine Grada i nažalost sjednica nije zakazana. Prije dvije godine Grad Banja Luka je izradio potreban elaborat", kaže Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Komunalna preduzeća su dobila preporuku da obezbijede adekvatnu zaštitu i kontrolu pristupa svim izvorištima u cilju smanjenja rizika od zagađenja. Problem je i u gubicima na distributivnoj mreži.

"Svjesni smo da su gubici veliki i radimo sve što je u našoj moći da ih smanjimo. Manevarski prostor nam je prilično mali, s obzirom na to da su za ozbiljan iskorak potrebni značajna finansijska sredstva. Veoma važan udio u ukupnim gubicima imaju nelegalni priključci i krađa vode. U ljetnom period je izraženo korištenje hidranata", kažu iz banjalučkog Vodovoda.

Komunalna preduzeća nisu planirala upravljanje gubicima na mreži. Trend na jugu Srpske ide u pozitivnom smjeru.

"Kod nas su za 2024. godinu konstatovani gubici od nepunih 60%. Ti gubici su boljka standardna vodnih preduzeća u Republici Srpskoj, BiH i šire. Mi imamo možda najbolju tendenciju smanjenja gubitaka, ali su i dalje poprilično visoki", kaže Đorđe Miljanović, direktor KP Vodovod Trebinje.

Značajan dio vodovodne mreže i postrojenja dostigao je ili premašio projektovani vijek trajanja. Jedna od preporuka jeste da je neophodno planirati i obezbijediti finansije za povećanje pokrivenosti stanovništva javnim vodosnabdijevanjem.