Logo
Large banner

Miloš Jovanović proglasio sina mrtvim da bi mu grad dao pare, svi ostali u šoku

Izvor:

ATV

16.12.2025

12:21

Komentari:

0
Сахрана / Илустративна фотографија
Foto: Pexels / Photo by Pavel Danilyuk

U rubrici "vjerovali ili ne", vraćamo se u 1970. godinu, kada je jedan Šapčanin, Miloš Jovanović, uspio da uđe u neslavnu istoriju domaće snalažljivosti - proglasivši sopstvenog sina mrtvim, i to bez konsultacije sa sinom, ljekarom ili zdravim razumom.

Naime, Miloš, tada nastanjen u Čortanovcima, potrošio je nešto više novca nego što bi porodični budžet odobrio, pa je riješio da svojim finansijskim mukama priđe kreativno: opštinu Inđiju će, mislio je, da ubijedi da mu dijete nije više među živima. Iako je dijete u tom trenutku trčalo, igralo se i vjerovatno jelo šljive iz komšiluka.

vendi

Scena

Drama u stanu Vesne Vukelić Vendi: Policija i izvršitelji došli da plijene imovinu

Miloš je tako u opštini zatražio pomoć za sahranu "pokojnog" sina. Sistem mu je, kao i danas povremeno biva, povjerovao - pa je dobio oko 15.000 dinara i garantno pismo za sanduk. Međutim, pošto mu to nije bilo dovoljno, pokušao je da se izbori i za "još samo malo" pomoći. Tu se, međutim, njegova genijalna prevara raspala kao kartonski kovčeg.

Šef mjesne kancelarije, bolećiv ali radoznao, odlučio je da ode do Miloševe kuće i izjavi saučešće. Tamo ga je dočekala zbunjena supruga, koja je, kad je čula da joj je dijete navodno preminulo, počela da kuca u drvo - ne iz sujeverja, već čiste zbunjenosti - jer je sin bio potpuno živ, zdrav i gladan ručka.

Doktor

Region

Uhapšen dječji psihijatar u Osijeku: Pacijentima davao drogu, optužen i za bludne radnje nad djecom

Miloš je ubrzo stigao kući i pokušao da se brani poznatom parolom: "Nisam ja ništa znao." Nažalost po njega, znao je kako da potroši 15.000 dinara.

Danas, pola vijeka kasnije, ova priča ostaje neprevaziđeni klasik domaće domišljatosti, dokaz da je srpska kreativnost bezgranična - naročito kad se suoči sa praznim novčanikom.

(indjijanews)

Podijeli:

Tagovi:

sahrana

pomoć

Inđija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Познати трговачки ланац прогласио стечај: Преко 200 радника остаје без посла

Ekonomija

Poznati trgovački lanac proglasio stečaj: Preko 200 radnika ostaje bez posla

1 sedm

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp proglasio vazdušni prostor iznad Venecuele zatvorenim

2 sedm

0
Хамас прогласио "крај рата"

Svijet

Hamas proglasio "kraj rata"

2 mj

0
Avion

Svijet

Pilot proglasio uzbunu, putnici izbezumljeni nakon horora

2 mj

0

Više iz rubrike

Ухапшено 6 особа због скрнављења православог гробља на Косову и Метохији

Srbija

Uhapšeno 6 osoba zbog skrnavljenja pravoslavog groblja na Kosovu i Metohiji

2 h

0
Сви ученици остају без телефона: Парламент одлучује, ово су 3 кључна правила

Srbija

Svi učenici ostaju bez telefona: Parlament odlučuje, ovo su 3 ključna pravila

2 h

1
Дјевојчица оперисана, па услиједиле компликације: У болницу примљена без знакова живота

Srbija

Djevojčica operisana, pa uslijedile komplikacije: U bolnicu primljena bez znakova života

17 h

0
Полицајац страдао у тешкој несрећи, колеге затекле језив призор

Srbija

Policajac stradao u teškoj nesreći, kolege zatekle jeziv prizor

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

58

SIPA pretresa na četiri lokacije

12

53

Uhapšen direktor Doma penzionera Tuzla!

12

41

Stigla je 3. sezona: Otkriveni detalji prve epizode serije ''Euforija''

12

40

Hoće li biti poskupljenja struje u Srpskoj od 1. januara?

12

38

Oglasio se glumac osuđen za pedofiliju: Odriče se nagrade

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner