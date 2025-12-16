Miloš Jovanović proglasio sina mrtvim da bi mu grad dao pare, svi ostali u šoku

U rubrici "vjerovali ili ne", vraćamo se u 1970. godinu, kada je jedan Šapčanin, Miloš Jovanović, uspio da uđe u neslavnu istoriju domaće snalažljivosti - proglasivši sopstvenog sina mrtvim, i to bez konsultacije sa sinom, ljekarom ili zdravim razumom.

Naime, Miloš, tada nastanjen u Čortanovcima, potrošio je nešto više novca nego što bi porodični budžet odobrio, pa je riješio da svojim finansijskim mukama priđe kreativno: opštinu Inđiju će, mislio je, da ubijedi da mu dijete nije više među živima. Iako je dijete u tom trenutku trčalo, igralo se i vjerovatno jelo šljive iz komšiluka.

Miloš je tako u opštini zatražio pomoć za sahranu "pokojnog" sina. Sistem mu je, kao i danas povremeno biva, povjerovao - pa je dobio oko 15.000 dinara i garantno pismo za sanduk. Međutim, pošto mu to nije bilo dovoljno, pokušao je da se izbori i za "još samo malo" pomoći. Tu se, međutim, njegova genijalna prevara raspala kao kartonski kovčeg.

Šef mjesne kancelarije, bolećiv ali radoznao, odlučio je da ode do Miloševe kuće i izjavi saučešće. Tamo ga je dočekala zbunjena supruga, koja je, kad je čula da joj je dijete navodno preminulo, počela da kuca u drvo - ne iz sujeverja, već čiste zbunjenosti - jer je sin bio potpuno živ, zdrav i gladan ručka.

Miloš je ubrzo stigao kući i pokušao da se brani poznatom parolom: "Nisam ja ništa znao." Nažalost po njega, znao je kako da potroši 15.000 dinara.

Danas, pola vijeka kasnije, ova priča ostaje neprevaziđeni klasik domaće domišljatosti, dokaz da je srpska kreativnost bezgranična - naročito kad se suoči sa praznim novčanikom.

(indjijanews)