Poznati trgovački lanac proglasio stečaj: Preko 200 radnika ostaje bez posla

05.12.2025

10:22

Познати трговачки ланац прогласио стечај: Преко 200 радника остаје без посла

Iako su zaposleni u novembru primili platu od uprave, njihova primanja su osigurana preko stečajnog fonda do kraja februara.

Više od 30 godina, lanac trgovina Groschen-Markt bio je poznat po raznovrsnoj robi po niskim cijenama. Međutim, pad prometa bio je toliko drastičan da su pojedine prodavnice već zatvorene, a sada se cijela firma suočava sa potpunom nelikvidnošću.

Popularnom lancu, koji ima 47 prodavnica u njemačkim pokrajinama Saska, Saska-Anhalt, Brandenburg i Tiringija, sada prijeti potpuno gašenje. Kako prenosi njemački Bild, firma DEC Handelgesellschaft, koja upravlja lancem, u utorak je morala da podnese zahtjev za stečaj.

''Trenutno sam sa timom na terenu i radim na sticanju uvida u kompletnu ekonomsku i pravnu situaciju firme'', izjavio je za Bild stečajni upravnik Olaf Spiekermann.

Iako je lanac bio fokusiran na strukturno slabija područja, našao se pod sve većim pritiskom međunarodnih diskontera poput Action-a, Tedija i lanca KODi, koji se takođe suočava sa problemima. Poseban udarac zadali su mu onlajn gigant iz Kine koji nudi robu po izuzetno niskim cijenama.

Firma zapošljava više od 200 radnika. Iako su u novembru primili platu od uprave, njihova primanja su sada zaštićena kroz stečajni fond do kraja februara.

(Bild)

