Koliko zarađuju zaposleni u Guglu? Gigant nije mogao da sakrije ove brojke

05.12.2025
10:09
Komentari:0
Gugl nikada javno ne otkriva plate svojih zaposlenih, ali dokumenti iz prijava za radne vize otkrivaju koliko zaista zarađuju oni koji ispunjavaju rigorozne standarde Gugla.
Gugl nastavlja da dominira Silicijumskom dolinom kada su u pitanju plate, a podaci iz prijava za radne vize u prvim mjesecima 2025. godine pokazuju koliko su visoke nadoknade. Iako kompanija ne otkriva detalje o platama, dokumenti jasno otkrivaju šta zaposleni mogu da očekuju kada ispune stroge standarde Gugla.
Plate lako prelaze šestocifrene iznose. Softverski inženjeri zarađuju između 109.000 i 340.000 dolara godišnje, pri čemu bonusi i akcijske opcije često čine ogroman dio ukupne nadoknade.
Menadžeri i oni na specijalizovanim pozicijama zarađuju najviše. Menadžer proizvoda u Guglu zarađuje do 280.000 dolara, dok menadžeri programa i tehnički menadžeri programa dostižu 270.000 dolara godišnje. Postoje i poslovni i finansijski analitičari sa platama iznad 200.000 dolara, dok menadžeri naloga zarađuju do 166.000 dolara.
Na kraju, konsultanti i dizajneri nisu izostavljeni. Konsalting pozicije dostižu 282.000 dolara, dok UX dizajneri zarađuju do 230.000 dolara godišnje.
Nauka i tehnologija
Jeste li vidjeli ovu poruku na Guglu? Internet više nije isti!
Javni dokumenti pružaju pregled specifičnih uloga i godišnjih raspona plata - vidjeti:
Softverski inženjer (Waymo): 150.000 - 282.000 dolara
Menadžer softverskog inženjerstva: 199.000 - 316.000 dolara
Inženjer pouzdanosti veb stranice: 133.000 - 258.000 dolara
Glavni softverski inženjer: 220.000 - 323.000 dolara
Inženjer aplikacija: 138.000 - 199.000 dolara
Inženjer korisničke podrške: 85.000 - 228.000 dolara
Inženjer za korisnička rešenja: 108.000 - 228.000 dolara
Inženjer podataka: 111.000 - 175.000 dolara
Elektroinženjer: 119.000 - 203.000 dolara
Inženjer hardvera: 130.000 - 284.000 dolara
Mrežni inženjer: 108.000 - 195.000 dolara
Istraživački inženjer: 153.000 - 265.000 dolara
Bezbednosni inženjer: 97.000 - 233.000 dolara
Viši softverski inženjer: 187.000 - 253.000 dolara
Inženjer za verifikaciju silicijuma: 126.000 - 207.000 dolara
Menadžer proizvoda: 136.000 - 280.000 dolara
Menadžer programa: 125.000 - 236.000 dolara
Tehnički menadžer programa: 116.000 - 270.000 dolara
Menadžer klijenata: 85.500 - 166.000 dolara
Analitičar poslovnih sistema: 141.000 - 202.000 dolara
Finansijski analitičar: 102.000 - 225.000 dolara
Konsultant: 100.000 - 282.000 dolara
Konsultant za tehnička rešenja: Do 253.000 dolara
UX dizajner: 124.000 - 230.000 dolara
Silicijumska dolina ostaje centar ogromnih plata, ali i ogromnih pritisaka. Tehnološki giganti nude velikodušne pakete, ali očekivanja rastu podjednako brzo. Uprkos visokim platama, konkurencija među radnicima ostaje žestoka.
(Kurir)
Nauka i tehnologija
3 sedm0
Nauka i tehnologija
3 sedm0
Nauka i tehnologija
2 sedm0
Nauka i tehnologija
2 sedm0
Najnovije
Najčitanije
10
25
10
25
10
22
10
19
10
16
Trenutno na programu