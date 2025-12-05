Logo
Koliko zarađuju zaposleni u Guglu? Gigant nije mogao da sakrije ove brojke

05.12.2025

10:09

Gugl nikada javno ne otkriva plate svojih zaposlenih, ali dokumenti iz prijava za radne vize otkrivaju koliko zaista zarađuju oni koji ispunjavaju rigorozne standarde Gugla.

Gugl nastavlja da dominira Silicijumskom dolinom kada su u pitanju plate, a podaci iz prijava za radne vize u prvim mjesecima 2025. godine pokazuju koliko su visoke nadoknade. Iako kompanija ne otkriva detalje o platama, dokumenti jasno otkrivaju šta zaposleni mogu da očekuju kada ispune stroge standarde Gugla.

Plate lako prelaze šestocifrene iznose. Softverski inženjeri zarađuju između 109.000 i 340.000 dolara godišnje, pri čemu bonusi i akcijske opcije često čine ogroman dio ukupne nadoknade.

Menadžeri i oni na specijalizovanim pozicijama zarađuju najviše. Menadžer proizvoda u Guglu zarađuje do 280.000 dolara, dok menadžeri programa i tehnički menadžeri programa dostižu 270.000 dolara godišnje. Postoje i poslovni i finansijski analitičari sa platama iznad 200.000 dolara, dok menadžeri naloga zarađuju do 166.000 dolara.

Na kraju, konsultanti i dizajneri nisu izostavljeni. Konsalting pozicije dostižu 282.000 dolara, dok UX dizajneri zarađuju do 230.000 dolara godišnje.

Nauka i tehnologija

Jeste li vid‌jeli ovu poruku na Guglu? Internet više nije isti!

Javni dokumenti pružaju pregled specifičnih uloga i godišnjih raspona plata - vidjeti:

Softverski inženjer (Waymo): 150.000 - 282.000 dolara

Menadžer softverskog inženjerstva: 199.000 - 316.000 dolara

Inženjer pouzdanosti veb stranice: 133.000 - 258.000 dolara

Glavni softverski inženjer: 220.000 - 323.000 dolara

Inženjer aplikacija: 138.000 - 199.000 dolara

Inženjer korisničke podrške: 85.000 - 228.000 dolara

Inženjer za korisnička rešenja: 108.000 - 228.000 dolara

Inženjer podataka: 111.000 - 175.000 dolara

Elektroinženjer: 119.000 - 203.000 dolara

Inženjer hardvera: 130.000 - 284.000 dolara

Mrežni inženjer: 108.000 - 195.000 dolara

Istraživački inženjer: 153.000 - 265.000 dolara

Bezbednosni inženjer: 97.000 - 233.000 dolara

Viši softverski inženjer: 187.000 - 253.000 dolara

Inženjer za verifikaciju silicijuma: 126.000 - 207.000 dolara

Menadžer proizvoda: 136.000 - 280.000 dolara

Menadžer programa: 125.000 - 236.000 dolara

Tehnički menadžer programa: 116.000 - 270.000 dolara

Menadžer klijenata: 85.500 - 166.000 dolara

Analitičar poslovnih sistema: 141.000 - 202.000 dolara

Finansijski analitičar: 102.000 - 225.000 dolara

Konsultant: 100.000 - 282.000 dolara

Konsultant za tehnička rešenja: Do 253.000 dolara

UX dizajner: 124.000 - 230.000 dolara

Silicijumska dolina ostaje centar ogromnih plata, ali i ogromnih pritisaka. Tehnološki giganti nude velikodušne pakete, ali očekivanja rastu podjednako brzo. Uprkos visokim platama, konkurencija među radnicima ostaje žestoka.

(Kurir)

