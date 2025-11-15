Logo
Gugl kažnjen sa skoro 500 miliona evra, evo zbog čega

15.11.2025

10:55

Гугл кажњен са скоро 500 милиона евра, ево због чега
Foto: Pixabay

Guglu je naređeno da plati njemačkom sajtu za poređenje cijena Idealo oko 465 miliona evra odštete zbog kršenja antimonopolskih pravila, prema presudi suda u Berlinu.

Pretraživač cijena, u većinskom vlasništvu medijske grupe Aksel Springer, optužio je Gugl da godinama zloupotrebljava svoj dominantni položaj kao pretraživač.

Američki internet gigant je navodno favorizovao sopstvene ponude u odnosu na Idealoove.

Međutim, iznos dosuđene odštete je znatno manji od Idealovog zahtjeva.

Гугл

Nauka i tehnologija

Gugl u krizi: Zbog čega je tehnološki gigant pod istragom?

Platforma je tražila 3,5 milijardi evra, uključujući kamatu.

Tužba Ideala obuhvatala je period od 2008. do kraja 2023. godine.

Idealo sada može da traži dodatnu odštetu za 2024. i 2025. godinu.

Гугл Мапс

Nauka i tehnologija

Štedljivi režim na Gugl Mapama produžava trajanje baterije

U sličnom slučaju, kompaniji ''Producto“, odnosno veb-sajtu ''Testberichte.de“, takođe je dosuđena odšteta u iznosu od 107 miliona evra.

Presude još nisu pravosnažne. U oba slučaja, moguća je žalba Apelacionom sudu u Berlinu.

Konkretno, slučaj je u tome što je Gugl dao prednost svojoj usluzi poređenja cijena u rezultatima pretrage, dok je konkurentske ponude stavljao u nepovoljan položaj, javlja B92.

Tužbe se zasnivaju na velikoj antimonopolskoj kazni koju je Evropska komisija već izrekla Guglu 2017. godine.

Gugl

Kazna

