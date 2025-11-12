Logo
Gugl najavljuje nova pravila: Aplikacije koje prekomjerno troše bateriju biće kažnjene

12.11.2025

16:55

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Gugl je najavio nova pravila za programere aplikacija na Play prodavnici kako bi zaštitio korisnike od aplikacija koje prekomerno troše bateriju njihovog telefona.

Počev od 1. marta 2026. godine, svaka aplikacija za koju se utvrdi da previše budi uređaj, značajno skraćujući trajanje baterije, biće kažnjena na Play prodavnici.

Konkretno, Gugl će pratiti upotrebu takozvanih funkcija zaključavanja buđenja koje sprečavaju telefon da pređe u stanje spavanja i time uzrokuje nepotrebnu potrošnju energije. Iako su takvi procesi neophodni za aplikacije poput muzičkih plejera ili servisa za preuzimanje datoteka, mnogi programi ih koriste neefikasno, što rezultira bržim pražnjenjem baterije.

Gugl

Nauka i tehnologija

Gugl optužen za nezakonito praćenje korisnika

Prema novim smjernicama, aplikacije koje prekomerno troše bateriju biće označene upozorenjem na svojoj Play prodavnici, a mogu izgubiti i vidljivost u preporukama i na glavnim stranicama prodavnice.

Na primjer, na telefonima, aplikacija će biti označena ako drži uređaj budnim duže od dva sata u periodu od 24 sata bez valjanog razloga. Kod pametnih satova, aplikacija će biti označena ako koristi više od 4,44% baterije na sat tokom aktivne upotrebe.

Promjena je dio šireg napora kompanije da poboljša tehnički kvalitet aplikacija na Androidu, pored postojećih metrika poput stope padova i brzine odziva aplikacija.

ChatGPT

Nauka i tehnologija

Najnovije ažuriranje: Kako Gugl želi da vas spriječi da koristite ChatGPT

Gugl kaže da je sarađivao sa Samsungom na razvoju novog sistema, a cilj je da se korisnicima pruži veća transparentnost o tome koje aplikacije utiču na njihov vijek trajanja baterije, izvještava Android Autoriti.

Ovim potezom, Gugl želi da podstakne programere da kreiraju pametnije i energetski efikasnije aplikacije, dok korisnicima daje jasan uvid u to koje aplikacije mogu brže da isprazni njihove telefone ili pametne satove, prenosi TehVižn.

