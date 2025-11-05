Vještačka inteligencija stiže u ''Gugl mape''

"Gugl mape" se kreću u novom pravcu sa vještačkom inteligencijom zasnovanom na tehnologiji "džemini".

Najpopularnija aplikacija za navigaciju na svijetu ponašaće se kao suvozač sa kojim može da se razgovara tokom vožnje u okviru redizajna koji je danas najavljen.

Korisničko iskustvo bez upotrebe ruku trebalo bi da pretvori "gugl mape" u nešto više, u pažljivog saputnika koji može da usmjeri vozača do odredišta, a istovremeno da pruži preporuke za mjesto gdje može da se jede, obavi kupovina ili nešto razgleda u blizini, kada se zatraži savjet.

"Nije potrebno da petljate po ekranu - sada možete samo da pitate", objavio je "Gugl" u blogu o preuređenju ove aplikacije.

Funkcije vještačke inteligencije takođe bi trebale da omoguće "gugl mapama" da budu preciznije.

Ranije se dešavalo da četbotovi poput "džeminija" i "čet dži-pi-tija" izmisle nešto, što su tehnološki stručnjaci nazvali "halucinacijama", ali "Gugl" obećava da će ugrađene zaštitne mjere spriječiti da "mape" slučajno upute vozača na pogrešan put.