Logo

Vještačka inteligencija stiže u ''Gugl mape''

Izvor:

SRNA

05.11.2025

16:16

Komentari:

0
Вјештачка интелигенција стиже у ''Гугл мапе''

"Gugl mape" se kreću u novom pravcu sa vještačkom inteligencijom zasnovanom na tehnologiji "džemini".

Najpopularnija aplikacija za navigaciju na svijetu ponašaće se kao suvozač sa kojim može da se razgovara tokom vožnje u okviru redizajna koji je danas najavljen.

Тузла

Društvo

Sutra dan žalosti u Tuzli

Korisničko iskustvo bez upotrebe ruku trebalo bi da pretvori "gugl mape" u nešto više, u pažljivog saputnika koji može da usmjeri vozača do odredišta, a istovremeno da pruži preporuke za mjesto gdje može da se jede, obavi kupovina ili nešto razgleda u blizini, kada se zatraži savjet.

"Nije potrebno da petljate po ekranu - sada možete samo da pitate", objavio je "Gugl" u blogu o preuređenju ove aplikacije.

Funkcije vještačke inteligencije takođe bi trebale da omoguće "gugl mapama" da budu preciznije.

fzo fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Društvo

Oglasili se iz FZO Srpske o prenatalnim testovima

Ranije se dešavalo da četbotovi poput "džeminija" i "čet dži-pi-tija" izmisle nešto, što su tehnološki stručnjaci nazvali "halucinacijama", ali "Gugl" obećava da će ugrađene zaštitne mjere spriječiti da "mape" slučajno upute vozača na pogrešan put.

Podijeli:

Tagovi:

Vještačka inteligencija

Gugl maps

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

BiH

Cvijanović: Ohrabriti unutrašnji dijalog kao jedini put ka deeskalaciji krize

2 h

0
Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske sutra o Nacrtu zakona o turizmu

3 h

0
Нова пресуда Кецмановићима: Ево колико новца морају да исплате

Hronika

Nova presuda Kecmanovićima: Evo koliko novca moraju da isplate

3 h

0
Ђурђевић: Од Стразбура се очекује да раскринка Шмита и правосуђе БиХ

Republika Srpska

Đurđević: Od Strazbura se očekuje da raskrinka Šmita i pravosuđe BiH

3 h

0

Više iz rubrike

Таблете лијекови

Nauka i tehnologija

Novo istraživanje: Antibiotik pomaže protiv rizika od šizofrenije

7 h

0
Пун Мјесец

Nauka i tehnologija

Sutra najveći supermjesec u godini

20 h

0
Gmail корисницима стигло хитно упозорење: Ако овдје видите свој налог, мијењајте лозинку

Nauka i tehnologija

Gmail korisnicima stiglo hitno upozorenje: Ako ovdje vidite svoj nalog, mijenjajte lozinku

22 h

0
До краја вијека Сахара би могла да се зелени

Nauka i tehnologija

Do kraja vijeka Sahara bi mogla da se zeleni

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

57

Centralne vijesti, 05.11.2025.

18

55

Karan: Već 30 godina neko narušava državno uređenje BiH

18

45

Grijanje pomoću klima uređaja može biti mnogo jeftinije: Ovo su savjeti

18

43

Vlada donijela odluku: Sutra Dan žalosti u FBiH

18

34

Beker otvoreno o Đokoviću: Ljudi će tek shvatiti ko je on

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner