Logo

Sutra najveći supermjesec u godini

Izvor:

SRNA

04.11.2025

22:35

Komentari:

0
Пун Мјесец
Foto: Frank Cone/Pexels

Sutra će se na nebu pojaviti najveći supermjesec u godini, a njegova blizina Zemlji učiniće da izgleda veće i svjetlije nego inače u vrijeme punog Mjeseca.

Supermjesec se javlja zato što Mjesec ne kruži u savršenoj orbiti oko Zemlje već u elipsi, zbog čega je nekada tokom godine bliži a nekada dalji, prenosi Gardijan.

Фабрика производња

Ekonomija

Poznata kompanija skraćuje smjene u dvije fabrike

Kada se Mjesec u vrijeme kada je pun nađe na udaljenosti od deset odsto svoje najbliže tačke Zemlji, naziva se supermjesecom.

Mjesec će u tom trenutku, kao i u narednoj noći, izgledati osam odsto veći i oko 16 odsto svjetliji od prosjeka.

U svojoj najbližoj tački, Mjesec je udaljen oko 350.000 kilometara od Zemlje, dok je u svojoj najudaljenijoj tački udaljen oko 400.000 kilometara.

Podijeli:

Tag:

Supermjesec

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пожар у Тузли

Hronika

Potresni snimci evakuacije iz Doma penzionera u BiH koji je zahvatio požar

14 h

0
Водили љубав током вожње: Дивљали на ауто-путу 140 км/х, морала да реагује полиција

Svijet

Vodili ljubav tokom vožnje: Divljali na auto-putu 140 km/h, morala da reaguje policija

14 h

0
Одзвонило Михољском лету - стижу минуси

Srbija

Odzvonilo Miholjskom letu - stižu minusi

14 h

0
Пожар Тузла Дом пензионера

Hronika

Detalji nakon požara u Domu penzionera: Tri osobe prevezene u bolnicu zbog trovanja ugljenmonoksidom

14 h

1

Više iz rubrike

Gmail корисницима стигло хитно упозорење: Ако овдје видите свој налог, мијењајте лозинку

Nauka i tehnologija

Gmail korisnicima stiglo hitno upozorenje: Ako ovdje vidite svoj nalog, mijenjajte lozinku

16 h

0
До краја вијека Сахара би могла да се зелени

Nauka i tehnologija

Do kraja vijeka Sahara bi mogla da se zeleni

21 h

0
Закерберг пред судом: Мета преузимала порно филмове за тренирање вјештачке интелигенције?

Nauka i tehnologija

Zakerberg pred sudom: Meta preuzimala porno filmove za treniranje vještačke inteligencije?

1 d

0
Гугл преводилац сада нуди напредније преводе уз Џемини

Nauka i tehnologija

Gugl prevodilac sada nudi naprednije prevode uz Džemini

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

12

50

Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner