Sutra najveći supermjesec u godini

Izvor:
SRNA
04.11.2025
22:35
Komentari:0
Sutra će se na nebu pojaviti najveći supermjesec u godini, a njegova blizina Zemlji učiniće da izgleda veće i svjetlije nego inače u vrijeme punog Mjeseca.
Supermjesec se javlja zato što Mjesec ne kruži u savršenoj orbiti oko Zemlje već u elipsi, zbog čega je nekada tokom godine bliži a nekada dalji, prenosi Gardijan.
Kada se Mjesec u vrijeme kada je pun nađe na udaljenosti od deset odsto svoje najbliže tačke Zemlji, naziva se supermjesecom.
Mjesec će u tom trenutku, kao i u narednoj noći, izgledati osam odsto veći i oko 16 odsto svjetliji od prosjeka.
U svojoj najbližoj tački, Mjesec je udaljen oko 350.000 kilometara od Zemlje, dok je u svojoj najudaljenijoj tački udaljen oko 400.000 kilometara.
