Sutra najveći supermjesec u godini

Sutra će se na nebu pojaviti najveći supermjesec u godini, a njegova blizina Zemlji učiniće da izgleda veće i svjetlije nego inače u vrijeme punog Mjeseca.

Supermjesec se javlja zato što Mjesec ne kruži u savršenoj orbiti oko Zemlje već u elipsi, zbog čega je nekada tokom godine bliži a nekada dalji, prenosi Gardijan.

Kada se Mjesec u vrijeme kada je pun nađe na udaljenosti od deset odsto svoje najbliže tačke Zemlji, naziva se supermjesecom.

Mjesec će u tom trenutku, kao i u narednoj noći, izgledati osam odsto veći i oko 16 odsto svjetliji od prosjeka.

U svojoj najbližoj tački, Mjesec je udaljen oko 350.000 kilometara od Zemlje, dok je u svojoj najudaljenijoj tački udaljen oko 400.000 kilometara.