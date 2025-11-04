Logo

Vodili ljubav tokom vožnje: Divljali na auto-putu 140 km/h, morala da reaguje policija

Kurir

04.11.2025

22:30

Zbog intimnih radnji jednog para u kolima pri velikoj brzini na njemačkom auto-putu, morala je da reaguje policija, a vozaču sada prijeti krivični postupak.

Na njemačkom autoputu A1 jedan par se prepustio strastima i to pri brzini od čak 140 kilometara na sat. U saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija policija je morala da reaguje u ponedjeljak, nakon što je svjedok prijavio da se automobil kretao „nesigurno“, saopštila je policija u Minhenu u utorak.

Prema opisima, vozilo je više puta zanosilo po kolovozu i gotovo sletjelo s puta. Vozač kamiona morao je čak da skrene na zaustavnu traku da bi izbjegao sudar.

Uhvaćeni tokom preticanja

Tokom preticanja, svjedok je vidio da vozač i njegova saputnica očigledno imaju seksualni odnos. Policija je ubrzo zaustavila 37-godišnjeg vozača i njegovu 33-godišnju saputnicu na benzinskoj stanici u Minhenu.

Protiv muškarca je sada pokrenut krivični postupak zbog opasnog ugrožavanja saobraćaja.

Njemačka

Seksualni odnosi

autoput

