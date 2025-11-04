Vodili ljubav tokom vožnje: Divljali na auto-putu 140 km/h, morala da reaguje policija

Izvor:
Kurir
04.11.2025
22:30
Komentari:0
Zbog intimnih radnji jednog para u kolima pri velikoj brzini na njemačkom auto-putu, morala je da reaguje policija, a vozaču sada prijeti krivični postupak.
Na njemačkom autoputu A1 jedan par se prepustio strastima i to pri brzini od čak 140 kilometara na sat. U saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija policija je morala da reaguje u ponedjeljak, nakon što je svjedok prijavio da se automobil kretao „nesigurno“, saopštila je policija u Minhenu u utorak.
Hronika
Detalji nakon požara u Domu penzionera: Tri osobe prevezene u bolnicu zbog trovanja ugljenmonoksidom
Prema opisima, vozilo je više puta zanosilo po kolovozu i gotovo sletjelo s puta. Vozač kamiona morao je čak da skrene na zaustavnu traku da bi izbjegao sudar.
Tokom preticanja, svjedok je vidio da vozač i njegova saputnica očigledno imaju seksualni odnos. Policija je ubrzo zaustavila 37-godišnjeg vozača i njegovu 33-godišnju saputnicu na benzinskoj stanici u Minhenu.
Srbija
Odzvonilo Miholjskom letu - stižu minusi
Protiv muškarca je sada pokrenut krivični postupak zbog opasnog ugrožavanja saobraćaja.