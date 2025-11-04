Logo

Aerodrom u Briselu zatvoren zbog drona

04.11.2025

21:05

Аеродром у Бриселу затворен због дрона
Briselski aerodrom je zatvoren nakon što je primijećen dron, saopštili su belgijska služba kontrole letenja i portparol aerodroma.

"Trenutno nema ni dolaznih ni odlaznih letova", rekla je portparol.

Prema njenim riječima, sada nije moguće procijeniti koliko dugo će aerodrom ostati zatvoren.

