Aerodrom u Briselu zatvoren zbog drona

Izvor:
SRNA
04.11.2025
21:05
Komentari:0
Briselski aerodrom je zatvoren nakon što je primijećen dron, saopštili su belgijska služba kontrole letenja i portparol aerodroma.
"Trenutno nema ni dolaznih ni odlaznih letova", rekla je portparol.
Prema njenim riječima, sada nije moguće procijeniti koliko dugo će aerodrom ostati zatvoren.
