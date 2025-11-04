Dodik: Krnji Ustavni sud donosi političke presude, mi idemo dalje

Krnji Ustavni sud donosi političke presude, jer da je vodio računa o Ustavu, morao je da ima odredbe samog tog Ustava u kojima piše da zakone u BiH može da donese samo Parlamentarna skupština BiH, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"To znači Predstavnički dom i Dom naroda, i to zajedno. Krnji Ustavni sud je to prekršio, a potom i niz svojih odluka, gdje su ranije rekli da sve odluke zakonodavne, izvršne i sudske vlasti na nivou BiH ne smiju biti protivne ustavima BiH, Republike Srpske i FBiH. Time su prekršili elementarno pravo, što je gotovo nevjerovatno", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodik je poručio da ide dalje.

"Mi računamo da možemo da idemo prema Evropskom sudu, ali kad se radi o političkim stvarima, one se riješe na politički način. BiH s ovakvim ponašanjem, ovakvim sudom, nema nikakve šanse. Na silu pokušavajući da nametnu političku volju kroz navodno pravo, mislim da produžavaju eru tih globalnih lešinara, koji su na mnogim tačkama i u Evropi i u svijetu pokušavali da zloupotrijebe pravosudne institucije i da se obračunaju s političkim protivnicima. Još od predsjednika SAD Donalda Trampa, pa preko Marin le Pen, Rumunije i mnogih drugih slučajeva", zaključio je Dodik.