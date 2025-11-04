Logo

Od Vukanovića ništa novo: Ponovo ga obezbjeđenje izvelo iz sale

04.11.2025

19:09

Од Вукановића ништа ново: Поново га обезбјеђење извело из сале

Obezbjeđenje je izvelo poslanika Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića iz skupštinske sale, nakon što mu je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić oduzeo riječ zbog nedoličnog ponašanja.

Stevandić je rekao da će svako onaj ko vrijeđa članove njegove porodice biti udaljen iz skupštinske sale.

Vukanović je izveden iz skupštinske sale tokom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske.

Ovo je ko zna koji put da je Vukanović udaljen iz Narodne skupštine nakon što mu je oduzeta riječ.

