Pucar: Ustavni sud BiH i dalje se bavi politikom umjesto pravom

Advokat Miljkan Pucar komentarisao je odluku Ustavnog suda BiH da odbije apelaciju predsjednika Milorada Dodika, ističući da ga ovakva odluka nije iznenadila te da se Ustavni sud BiH i dalje bavi politikom umjesto pravom.

- Nedopustivo je da Ustavni sud BiH, kao najviša pravna institucija, ne poštuje Ustav i da u svom obrazloženju kaže da visoki predstavnik, bez obzira na to što nema rezoluciju Savjeta bezbjednosti i što nije izabran kako to predviđa Opšti okvirni mirovni sporazum za mir u BiH, može da interveniše u pravni sistem BiH - kaže Pucar.

Republika Srpska Cvijanović: Bio bi pravi zemljotres da je Ustavni sud za promjenu branio Ustav

Ističe da na ovaj način Ustavni sud BiH ne priznaje Ustav BiH, iako bi trebalo da ga štiti.

- Ako u Ustavu piše da jedino Parlament BiH može da donosi zakone, onda, ako je BiH suverena i samostalna demokratska zemlja, te zakone može da donosi samo Parlament i niko drugi - jasan je Pucar.

Dodaje da, ako se prihvati ovakva teza Ustavnog suda BiH, to bi značilo da BiH više ne može da bude članica Ujedinjenih nacija.

- Ako prihvatimo ovakvu tezu Ustavnog suda BiH, to bi značilo da BiH ne može da bude članica Ujedinjenih nacija, jer u Povelji Ujedinjenih nacija piše da samo suverena zemlja može biti članica Ujedinjenih nacija - naglašava Pucar.

BiH Oglasio se Bubić: Ovo je naredni korak Dodikove odbrane

Dodaje da je u BiH pojedinac odlučio da, ako se ne poštuje njegova odluka, to predstavlja krivično djelo.

Ako pojedinac kaže da, ako se ne poštuje njegova odluka, to predstavlja krivično djelo mimo Ustava BiH i Ustava Republike Srpske, a Dodiku je rečeno da nije poštovao Ustav Republike Srpske koji je u saglasnosti sa Ustavom BiH. Nijedan zakon u BiH ne može da bude iznad Ustava – to je osnovno načelo prava, i smatramo da je ovakva teza i odluka Ustavnog suda na štetu prava, pravde i pravičnosti, te svega što zagovaramo da se mora poštovati i što se uči na Pravnom fakultetu – zaključio je Pucar.