Kojić: Krnji Ustavni sud ruina i politički instrument Bošnjaka

Dok struka ne bude odlučivala u Ustavnom sudu BiH, razaraće se dejtonska BiH, izjavio je Srni poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Reagujući na odluku krnjeg Ustavnog suda, koji je odbio apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH, Kojić je istakao da ovaj krnji sud odlučuje na osnovu zahtjeva bošnjačkog Sarajeva prema instaliranim sudijama i donosi političke odluke, bez stida i srama prema struci.

Republika Srpska Tadić: Krnji Ustavni sud propustio priliku da se vrati Ustavu

"U konkretnom slučaju struka je jasna, apelacija predsjednika Dodika je trebala biti prihvaćena i politička presuda ukinuta. Ali, dok struka ne bude odlučivala u krnjem Ustavnom sudu, imaćemo ovako stanje i razaranje dejtonske BiH", naglasio je Kojić.

Prema njegovim riječima, potpuno je jasno da je krajnja instanca Evropski sud za ljudska prava u Strazburu i to je sljedeći korak, kako bi se dokazalo da je krnji Ustavni sud jedna ruina i politički instrument Bošnjaka.

Krnji Ustavni sud BiH odbio je danas apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".