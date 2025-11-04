Kojić: Krnji Ustavni sud ruina i politički instrument Bošnjaka

Izvor:
SRNA
04.11.2025
18:10
Komentari:0
Dok struka ne bude odlučivala u Ustavnom sudu BiH, razaraće se dejtonska BiH, izjavio je Srni poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
Reagujući na odluku krnjeg Ustavnog suda, koji je odbio apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH, Kojić je istakao da ovaj krnji sud odlučuje na osnovu zahtjeva bošnjačkog Sarajeva prema instaliranim sudijama i donosi političke odluke, bez stida i srama prema struci.
Republika Srpska
Tadić: Krnji Ustavni sud propustio priliku da se vrati Ustavu
"U konkretnom slučaju struka je jasna, apelacija predsjednika Dodika je trebala biti prihvaćena i politička presuda ukinuta. Ali, dok struka ne bude odlučivala u krnjem Ustavnom sudu, imaćemo ovako stanje i razaranje dejtonske BiH", naglasio je Kojić.
Prema njegovim riječima, potpuno je jasno da je krajnja instanca Evropski sud za ljudska prava u Strazburu i to je sljedeći korak, kako bi se dokazalo da je krnji Ustavni sud jedna ruina i politički instrument Bošnjaka.
Krnji Ustavni sud BiH odbio je danas apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".
Fudbal
19 h0
Hronika
19 h0
Hronika
19 h0
Republika Srpska
19 h2
BiH
20 h3
BiH
20 h0
BiH
20 h0
BiH
23 h0
Najnovije
Najčitanije
13
16
13
12
13
10
13
07
13
05
Trenutno na programu